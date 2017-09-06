金砖峰会通过《厦门宣言》 致力完善全球治理

外媒称，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非4日通过一项宣言称，将共同努力完善全球经济治理，建立“更加公正合理的国际经济秩序”。
据美联社9月4日报道，由主要新兴经济体构成的金砖国家同意反对保护主义并呼吁联合国及安理会全面改革，使其更能代表发展中国家。
身为世界第二大经济体的金砖峰会主办国中国希望金砖国家在国际事务中发挥更加重要的作用。
据俄罗斯卫星通讯社9月4日报道，金砖国家领导人第九次会晤通过《金砖国家领导人厦门宣言》，强调能源对经济发展的重要性，呼吁各国全面落实巴黎气候协定。
《厦门宣言》指出：“我们认识到可持续发展、能源获取、能源安全对世界的共同繁荣和未来发展至关重要。我们承认清洁和可再生能源应让所有人负担得起。”
宣言重申五国致力于推动发展绿色和低碳经济，加强金砖国家应对气候变化合作，扩大绿色融资。
金砖国家领导人呼吁各国根据《联合国气候变化框架公约》有关原则，全面落实《巴黎协定》。
在《厦门宣言》中，五国领导人呼吁国际社会建立一个广泛的全球反恐联盟。《厦门宣言》称：“我们呼吁国际社会建立一个真正广泛的全球反恐联盟，支持联合国在这方面的中心协调作用。”
《厦门宣言》称，这些综合措施应包括打击极端化，打击包括外国恐怖作战人员在内的恐怖分子的招募与流动，切断恐怖主义融资渠道。
宣言指出，洗钱、武器供应、贩毒、刑事犯罪等有组织犯罪都是恐怖分子获得资金的渠道。
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