中国农民工薪资涨幅放缓 就业机会向服务业转移

外媒称，随着中国控制薪资涨幅，农民工受到影响。
据英国《金融时报》网站9月3日报道，过去十年中，中国一家玻璃厂的员工王伟（音）的工资几乎涨了两倍，而两位数的年薪增长使得这里的平均工资超过了拉丁美洲。
但是，作为中国2.8亿农民工中的一员，王伟发现工资增长放慢了。
现年33岁的王伟在中国东部城市昆山的一家饭馆里一边吃着牛肉面一边说：“我现在每月的收入大体上和去年持平，差不多是5000元。”
报道称，官方的统计数据显示，王伟的经历正变得越来越普遍。农民工的平均名义工资增长去年下降到7%以下，而物价则上涨了2%。随着整体的经济增长放慢到近年来的最低水平，中国的城市工人的工资增长也放慢了脚步。
但是，与当年金融危机后超过20%的增长相比，农民工的工资下降幅度更加明显。
当年政府出台大规模刺激计划并发起了一场提高最低工资的积极行动，人们的工资提高，但此举促使制造商考虑把生产转移到工资更低的国家。
报道认为，2015年的出口下降令人更加担心中国可能失去其竞争优势，并最终迫使当局改变做法。
在广东省经营一家服装厂的格哈德·弗拉茨说：“政府促使工资上涨。当出口放慢后，政府不再提高最低工资。”去年工资涨幅下降到平均6%左右，而2011年时超过20%。
国际劳工组织中国局负责人蒂姆·德梅耶也认为，政策变化可能是工资增长放缓的主要因素。他说：“由于农民工通常占据劳动力市场上的低技术行业，而且在劳动力市场上的影响较小，他们的工资水平更容易被官方的最低工资所左右。”
随着政府的刺激计划的影响开始减弱，工资增长也开始放缓。制造业未能提振就业疲软。
昆山的职业中介程伟（音）坐在一张破桌子后说：“这里的企业并没有真的扩大招工。”
如今，新就业机会通常都在服务业——将近47%的农民工去年都在服务业，而2011年时这个比例大约是三分之一，但是服务业的工资通常低于制造业。
尽管如此，一些年轻的农民工开始选择服务业的工作，因为认为这种工作压力没那么大。现年23岁、在一家手机店工作的刘宁（音）说：“我在工厂里挣得更多，但是这里的工作更清闲。”
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