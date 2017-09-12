“未来科学大奖”：堪称中国诺贝尔 奖金内地最高

港媒称，中国内地奖金最丰厚、被誉为“中国诺贝尔奖”的未来科学大奖揭晓，三位在分子结构、量子卫星和代数几何学上作出突出贡献的科学家获奖。三位科学家在回国开展研究前都曾在国外学习和工作。
据香港《南华早报》网站9月10日报道，十年前，生物物理学家施一公响应祖国的号召，从普林斯顿大学辞职回国。
周末，清华大学生命科学院院长施一公获得今年的“未来科学大奖”，奖金100万美元。“未来科学大奖”去年推出，堪称中国的诺贝尔奖。
报道称，现年47岁的量子通讯卫星研究人员潘建伟获得了物理科学奖，而现年36岁的北京大学教授许晨阳获得了数学与计算机科学奖。
施一公说，对他在名为剪接体的分子复合物结构方面的研究给予的奖励证明他回国的决定是正确的。这也是对整个团队工作的一种认可。
内地媒体援引施一公的话说：“我想今天能得未来科学大奖，很大程度上取决于国家过去十多年对基础研究的连续投入。”
他说，他感谢清华大学给予他的支持，尽管很多人对他十年前回国“不看好”。
报道称，三位科学家在回国开展研究前都曾在国外学习和工作。潘建伟在维也纳大学获得博士学位，而许晨阳在普林斯顿大学获得博士学位。
报道称，北京一直鼓励留学海外的科学家回到内地，并为精英人才提供就业和研究机会。
香港科技大学校长陈繁昌教授说，这一大奖表明了回到内地对科学家的吸引力。
陈繁昌说，三名获奖者全都在海外待过很长时间，而施一公和潘建伟不仅在内地在世界上也赫赫有名。
他说：“这三名获奖者的挑选意味着……这些科学家获得了发展具有全国甚至是国际重要性的科学计划的资金，而且……中国下定决心，也有能力在世界水平上发展科学。”
报道称，未来科学大奖去年由内地一些企业家和科学家共同发起。赞助人包括腾讯公司创始人之一的马化腾、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏、网易公司创始人兼董事局主席丁磊。
获奖者国籍不限，但必须是在中国大陆、香港、澳门或者台湾地区从事主要研究工作。
香港中文大学医学院教授卢煜明因为在无创产前基因检测方面的工作获得了去年的生命科学奖。
报道称，获奖者获得的“未来科学大奖”的奖金在内地是最高的，而香港的“邵逸夫奖”的每位获奖者的奖金为120万美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost