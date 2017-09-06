重庆与新加坡打造金融“互联互通”

新加坡《海峡时报》网站9月4日刊发题为《新加坡和重庆探索金融合作新领域》的文章称，新加坡金融管理局局长孟文能4日称，对于重庆企业来说，新加坡已经成为筹措海外资金的有效场所。
文章称，新加坡和这个中国西南城市在“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”计划下的金融合作使这一切成为可能。该计划是新加坡和中国的一个合作项目，其目的是改善在金融服务、航空、交通物流和信息通信等关键领域的区域性互联互通。
孟文能表示，重庆企业已经通过39项跨境金融协议筹集到了220亿元人民币。这些协议的平均融资成本为4.86%，比重庆当地一至三年贷款平均利息低0.7%。孟文能在4日召开的第二届“中新（重庆）金融互联互通对接会”上发表主旨讲话时称，这已经帮助这些企业节约了大约1.52亿元人民币的融资成本。
孟文能说，除了筹措资金外，重庆企业还借助新加坡银行的支持进入了亚洲市场。中国重庆国际经济技术合作公司是在新加坡开设办事处的第一家重庆国有企业，该公司在此次会议间隙与新加坡大华银行签署一项谅解备忘录。两家公司将合作推动重庆企业投资东南亚，作为中国标志性“一带一路”倡议的一部分。
文章称，作为两地通过“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”展开协作的结果，重庆的中小企业也将利用新加坡作为获取海外融资的途径。孟文能说：“新加坡华侨银行和重庆农商银行正在致力于推出创新解决方案，以便为重庆的中小企业提供跨境融资。”他表示在“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”计划的下一个阶段，双方将寻求深化协作的新途径。这包括利用私营部门为基础设施项目融资，推动中国房地产和基础设施资产在新加坡上市，以及开发支持投资的保险和风险管控解决方案。
文章称，“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”计划是2015年11月中国领导人访问新加坡期间启动的，作为新加坡和中国之间继苏州工业园和天津生态城之后的又一个政府间合作项目。该计划旨在推动中国不那么发达的西部地区的发展，并支持“一带一路”倡议。后者是一项意在复兴连接亚洲、非洲和欧洲的古代贸易通路以促进全球商务的计划。
孟文能说：“此次会议有助于深化重庆和新加坡两地金融机构和企业之间的互动。”他还指出，“从已经完成的协议和正在进行的协作项目来看”，示范项目下的金融服务领域“已经在短期内取得了显著进展”。
重庆市副市长刘桂平称，此次会议建立起了双方金融管理机构促进合作的互动平台。刘桂平说，这将促进以市场为导向的金融业，提高金融资源配置效率，实现中国西部与东南亚之间更大规模和更为高效的一体化。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost