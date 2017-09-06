NASA前宇航员透露：国际空间站闻起来像监狱

外媒称，曾在国际空间站长时间停留的美国国家航空航天局（NASA）宇航员斯科特·凯利最近透露说，国际空间站内的气味闻起来像“垃圾、杀虫剂和体臭”混合在一起，和监狱牢房差不多。
据英国《每日邮报》网站9月6日报道，公平地说，曾在国际空间站长时间停留的美国国家航空航天局（NASA）宇航员斯科特·凯利最了解在这个空间总部内生活的真实情况。
已经退休的凯利最近透露说，国际空间站内的气味闻起来像“垃圾、杀虫剂和体臭”混合在一起，和监狱牢房差不多。
在凯利详述其太空之旅的回忆录《耐力》即将出版之际，美国《连线》月刊记者对他进行了采访。记者问凯利，是否曾有一个地方的味道勾起了他对国际空间站的记忆。
凯利说：“我曾参观哈里斯县监狱（位于美国得克萨斯州——本网注），有一个房间的味道与国际空间站相似，那是一种将杀虫剂、垃圾和体臭混合在一起的味道。在地球上，由于引力的作用，物质是上升还是下降取决于它比空气轻还是重。但在国际空间站就不会出现这种情况，所以气味散不掉。”
凯利解释说，国际空间站的宇航员会使用除臭剂，也会冲洗、淋浴，所以气味不算太差，不过体臭还是有一点的。
NASA称，国际空间站上的人员每隔一天换一次袜子和内衣，每10天才换一次衬衫和裤子。
也许对地球人来说，这不太卫生。但NASA称，在太空中衣服并不像在地球上那么容易脏。
凯利在接受采访时还谈到了太空生活对身体的影响，以及那将如何影响人类登陆火星的能力。
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