俄远东三大行业吸引中国投资者 木材工业最有前景

媒体称，俄远东吸引投资和出口支持署投资经理丹尼尔·波罗维卡表示，从生产本地化角度看，在俄罗斯远东对中国投资者最有利可图的领域是木材工业、油气化学和机械制造。
据俄罗斯卫星网9月5日报道，波罗维卡表示：“最有前景的是林业领域，对大型投资者来说是油气化学行业，中等投资者十分感兴趣的是生产飞机、轮船配件和机械制造业其它产品。”他认为：“由于目前俄罗斯对原木出口实行保护性关税，在俄罗斯进行木材加工令中国投资者感兴趣，对他们来说也有利可图。这个生意投资不大，而且已经运作得很好。”
他认为：“油气化学行业也十分有利可图，因为一切都采用俄罗斯原料，这个领域有回报率很好的项目。”
波罗维卡说，机械制造领域的项目充满前景，原因在于俄罗斯的进口替代项目。他补充说：“那些以前在欧洲、美国为主的国外购买的零件、产品目前正在俄罗斯实现生产本地化。由于它们以前的售价很高，因此可以高价出售它们，所以从事这个行业并向机械制造厂提供它们有利可图。”
他还认为，未来10年-15年远东投资者感兴趣的还有人造钻石、稀有金属开采和建立数据中心这样的项目。
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