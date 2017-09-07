阿里巴巴支持的中国物流公司Best发布了9.32亿美元的IPO

由阿里巴巴集团（ BABA.N ）支持的中国物流公司 - 最佳公司正在推出一项美国上市，目前正在寻求高达9.32亿美元，用于扩大物流和供应链网络，开发新的技术开放更多便利店。
位于杭州的公司，由前大中华区总裁（Google GOOGL.O ）Google约翰尼·周先生率先在纽约证券交易所上市，IPO将相当于该公司扩大股本的16.4％ 。
Best说，中国是世界上最大的物流市场，2016年的年收入将达到1.6万亿美元，而到2021年的六年间，快递服务的需求预计将增长17.9％，Best咨询公司iResearch预测。
根据美国证券交易委员会周三的文件，该发行将包括发行5356万美元的新美国存托股份（ADS），每个代表一个A类普通股，指标范围为13至15美元。
现有股东，包括私募股权投资公司CDH Investments，中国文艺复兴时期资本，国有大光金融控股投资控股有限公司和高盛集团公司，共售出854万股ADS。
周总裁提供100万股，而他的兄弟乔治乔治，该公司的首席策略和投资官，正在出售25万股。
最好跟随一些中国物流公司上市。 其中包括在中国市场上市的SF Holding（ 002352.SZ ），YTO Express（ 600233.SS ）和STO Express（ 002468.SZ ）以及ZTO Express（ ZTO.N ），该公司在纽约上市募集了14亿美元十月。
根据路透社（Reuters）的一个术语表，最佳发行股份为2019年预测市盈率（P / E），为17.7-20.4倍，而ZTO为13.7倍。
中国的市盈率往往较高，SF控股交易为35.3倍，而YTO交易量为21.7倍。
上市定于9月19日定价，其首次亮相定于二月。
该公司计划利用3亿美元扩大便利店及其后勤和供应链服务，另外拨出1亿美元用于技术投资。 剩余部分将用于一般企业用途和潜在并购。
中信瑞士证券，花旗集团，瑞士信贷，德意志银行，高盛，摩根大通，KeyBanc资本市场，Oppenheimer＆Co和Stifel被聘为承销商。（路透社）
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