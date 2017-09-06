《战狼Ⅱ》折射中国外交政策变化

英国《独立报》网站9月5日刊发题为《“中莱坞”大片<战狼Ⅱ>是如何同中国外交政策变化相呼应的》的文章称，《战狼Ⅱ》令人联想到美国早年拍摄的系列电影《第一滴血》，里根的冷战政策在该片主角兰博身上得到体现，而今天，中国在冷锋这个角色身上找到了自己的兰博。
文章称，好莱坞通常被视为美国外交政策的前线——如果不是被人们批评为自由主义代言人的话。一个历史悠久的例子就是《第一滴血》系列电影。《第一滴血》系列是在冷战再度升温的背景下拍摄的，当时美国出台了“星球大战”计划，苏联则在此前入侵阿富汗。这个系列电影同样折射出，经历越战后的悲观情绪后，美国在里根执政期间的自信。
文章称，中国在冷锋这个角色身上找到了自己的兰博（《第一滴血》系列电影主角）。冷锋是中国最新票房大热门《战狼Ⅱ》中的主角。它已经成为中国票房史上最成功的影片，自7月底上映以来已经斩获超过50亿元人民币的票房。
文章称，正如兰博挑战苏联帝国一样，由吴京扮演的冷锋与中国的外国敌人作战。吴京同时是这部电影的导演。尽管该片带有强烈的中国民族主义情绪，但它在动作和剧情方面遵循的是好莱坞前辈的老路。同样和许多好莱坞电影类似的是，该片体现了中国当今外交政策和立场方面的变化——正如兰博体现了里根的冷战政策一样。
该片是标准的动作片，冷锋是一位特立独行的中国原特种兵，他在一个虚构的非洲国家处于内战之时前往那里拯救中国人。尽管这似乎与美国在上世纪80年代出品的充满雄心壮志的大片一致，但它让人联想起非洲近期的事态。
在影片刚开始不久，中国公民被快速送上一艘人民解放军海军军舰，这个场景让人想起2011年利比亚内战期间中国从该国撤侨一事。世人称此举是中国对非洲态度的分水岭，因为撤侨行动规模庞大，而且它打破了过去更谨慎的做法。
文章称，这种立场变化在后面的情节中得到进一步凸显：冷锋与指挥撤侨行动的舰长发生争吵，这位舰长称中国不介入不是因为中国不愿意，而是由于没有联合国的授权。
片中另一处与利比亚内战相似的地方是，影片中的反派几乎就是恶毒的西方顾问的傀儡。这令人联想起北约向反卡扎菲力量提供的援助，以及有关叛军如果没有西方支持就不会成功的说法。
文章称，由此看来，《战狼Ⅱ》既批评了西方外交政策，也传达了中非团结的思想。中国和非洲的关系可以追溯至二战以后的去殖民化时期——当时刚刚成立的中华人民共和国向非洲大陆上对抗剥削和严酷殖民政策的众多独立运动提供了援助。
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