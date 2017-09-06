生物燃料生产获新方法：巧用金属和细菌

英媒称，根据在伊利诺伊大学普雷里研究所进行的研究，由非石油基质的生物源生产燃料可能会变得更加绿色和廉价。该研究考察了一种催化剂的使用，该催化剂由钯金属和细菌制成。
英国物理科学新闻网站8月25日报道，生物燃料由植物或水藻等可再生材料生成，是石油基质能源的一种替代物。然而，很多生物燃料的生产成本高昂，因为它的前体产物——生物原油——必须经过处理才能被送往炼油厂转化为液体燃料。
伊利诺伊大学可持续技术中心研究人员B·K·夏尔马和其他研究人员识别和测试了一种新的处理方法。
夏尔马说：“生物原油产生自形成石油的同一种化学反应。但在自然界要花千百万年完成的过程，在实验室只需花费几分钟，因为实验室利用了一个同压力烹调非常类似的过程。”
他们的发现发表在《燃料》季刊上。这些发现指向一种更廉价、更有利于环境的可再生处理催化剂。该催化剂使用普通的细菌和金属钯。它们可以从废旧电器、催化转换器、扫地车灰尘和经处理的污水等垃圾中回收。
夏尔马说，藻类制造的生物原油中包含氮和氧等杂质，但用钯作为催化剂来处理生物原油有助于消除这些杂质。
要让钯做好它的工作，生物原油需要在处理过程中与其充分接触。夏尔马说，过去的研究已经显示，让生物原油流经灌入钯的多孔的碳颗粒是一种有效的办法，但这些碳颗粒不便宜。
夏尔马说：“我们没有使用商业上生产的碳颗粒，而是使用细菌团作为一种固定钯的生物支架。生物原油可以流经分布着钯的细菌团，就像它流经碳颗粒那样。”
他还表示：“我们能以相似的比率消除氧和氮这类杂质，并生成同样数量的产品，而我们使用的催化剂比商业催化剂更便宜、更环保。”
较贵的商业催化剂有一个额外的好处，那就是无需大规模处理就能重复使用，而夏尔马团队的催化剂需要经过处理才能重复使用。
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