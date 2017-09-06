越南不满解放军南海演习

根据中国大陆官方发布，中共海军自8月29日8时至9月4日8时，预备连续6天在南海的西沙海域进行实弹射击训练。
中国大陆媒体指出，中国海军、陆军8月在南海联合进行了“夺岛演练”。中国大陆海事局官网8月27日发布禁航通告，宣布自8月29日8时至9月4日8时，在西沙海域进行实弹射击训练，并要求有关船舶避开禁航区，以确保安全。
在越南和中国这两个邻国紧张关系加剧的背景下，越南周四对其所谓中国宣布的在有争议的南中国海地区的军事演习表示反对。
越南外交部发言人黎氏秋恒称，越南对中国在有争议的南中国海北部的北部湾湾口外海域举行演习深表担忧。她说:“越南建议中国停止和避免一再使东海(中国称南海)局势恶化的行动。”她还表示，外国在越南海域的所有行动必须遵守越南法律和国际法。该声明称越南外交部代表周四与中方进行了接洽，以表达越南的立场。
在1日的例行记者会上，中国外交部发言人华春莹对此表示:“根据年度训练计划，中国人民解放军某部目前正在南海西北部有关海域开展例行性军事训练。”
华春莹说：“有关海域是中方管辖海域，中方在有关海域开展军事训练无可非议，“希望有关方面能够冷静、理性看待。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost