无人超市，这一次中国为何又走在前面

几个月来，“淘咖啡”“缤果盒子”“F5未来商店”等各类“无人超市”在中国近10座城市迅速铺开。英国《金融时报》、美国《华尔街日报》等多家外国媒体日前纷纷报道这一“新气象”，认为中国将在又一个创新领域占得先机。
从微信的“国际化”到共享单车进入欧美，近年来中国的科技创新应用屡屡吸引世界目光。这背后，是中国不断提升的创新活力、巨大的市场体量和人才储备等优势。
超市“无人化” 科技“有门道”
店内没有服务人员，自助选取、自动结账，“拿了就走”。这种听起来有些科幻的购物场景，如今已经走进现实。
对于消费者来说，这种新式购物的好处在于方便快捷、优化体验。对于商家，则可节约成本。据测算，无人超市每个月的运营成本不到传统门店的15%。
这样一家小店，科技含量可不低。物联网、人工智能、生物识别等，多种热门技术在其中各显神通。
去年年底，美国技术巨头亚马逊高调推出智能无人超市项目“亚马逊Go”，可谓把各种“黑科技”用到了极致：货架上安装有红外传感器、压力感应装置、荷载传感器，智能摄像头进行人脸、图像和手势识别，计算机系统高速运转、处理海量信息……
但因为相关技术尚未完全成熟、店面改造成本过高等原因，亚马逊无人超市目前仍处于内部测试阶段。
中国目前推广开来的无人超市则更加“务实”，大多以已经成熟的射频识别技术（RFID）电子标签为基础，辅以人工智能图像识别和一定的深度学习技术，更易于落地和形成商业规模。
缤果盒子创始人陈子林对记者介绍说：“我们的模式就是，融合一部分人工智能技术和成熟的物联网技术，打造可规模化复制的无人便利店，进行市场创新与开拓。” 在他看来，这种模式的优势在于可以快速开拓增量、占据市场，积累无人业态的运营经验，在此基础上进行后续的技术升级，同时优化操作系统。陈子林说，坚持这一模式，“我们非常有信心在这一领域做出全球领先的产品”。
互联网研究机构艾瑞咨询发布的一份报告显示，2017年中国无人零售商店交易额预计达389.4亿元人民币，未来5年无人零售商店将会迎来发展红利期，预计增长率非常可观。
领先世界 赢在创新
技术本身并非源于中国，但与创新应用、商业模式结合后，率先在中国取得成功，这样的例子近年来屡见不鲜。被评为“新四大发明”的高铁、网购、支付宝、共享单车皆是如此。
这一现象绝非偶然。中国人工智能科技公司地平线机器人技术创始人余凯认为，“中国强在与场景结合的应用层创新上”，巨大的人口红利可以转变为海量数据红利和消费市场红利。就拿人工智能来说，尽管基础研究仍是美国占优，但中国在行业应用和解决方案层面领先世界。
在技术创新领域的优异表现，还得益于通过体制机制改革激发出的创新活力，以及不断优化的、利于创新的“生态环境”。
中国科学技术发展战略研究院日前发布的《中国企业创新能力评价报告2016》显示，中国企业开展创新活动的活跃度逐步提高，超过40%的受访企业有创新活动。
世界知识产权组织等机构发布的“2017７年全球创新指数”也显示，中国在创新质量上再进一步，连续5年成为中等收入国家创新排行的“领头羊”。单项指标排名则更加凸显了中国创新的优势：国内市场体量、知识型员工、原创专利等方面，中国都排名第一。
向来以创新见长的欧美国家，也逐渐将目光投向东方。英国《经济学人》、美国《纽约时报》等知名媒体就曾刊文，专门讨论西方“借鉴”中国互联网企业的成功创新的现象。美国《连线》杂志更是直接指出，未来的机会属于中国，我们唯一要做的就是改变对中国创新的成见。（新华社）
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