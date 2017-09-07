Facebook表示，俄罗斯方面的业务可以用政治信息资助美国广告

Facebook公司周三表示，发现一个可能在俄罗斯的业务可能在五月份的两年内花费了数十万美元的广告来促进分裂的社会和政治信息。
社交媒体网络主流Facebook表示，3,000个广告和470个“不真实”的帐户和网页在移民，种族和同性恋权利等问题上散布了极端的观点。
Facebook说，另外50,000美元用于2,200个“潜在的政治相关”广告，可能是俄罗斯人。
美国选举法禁止外国人和外国实体花钱来明确提倡候选人的选举或失败。 非美国公民一般可以就广告刊登广告。 其他广告，如提及候选人，但不要求候选人的选举或失败的广告，属于律师所谓的合法灰色地带。
Facebook在首席安全官Alex Stamos的博客文章中宣布了这一调查结果，并表示正在与联邦调查部门合作，在2016年美国总统大选期间进行影响力行动。
据国会了解情况的消息人士透露，Facebook周三向参议院和众议院情报委员会成员介绍了有关俄罗斯的广告。 两个委员会正在对涉嫌的俄罗斯干涉2016年美国大选进行调查，包括唐纳德·特朗普总统和莫斯科竞选的潜在勾结。
熟悉此事的人士称，Facebook还向负责调查俄方干涉去年总统大选的特别顾问罗伯特·米勒（Robert Mueller）发表了调查结果。 消息人士说，该公司制作了广告的副本以及买家的数据。
米勒的办公室拒绝置评。
Facebook表示，俄罗斯购买的广告和任何具体的总统竞选没有发现任何联系。 该公司表示，这些广告大都是国家的焦点，并没有反映出政治摇摆国家的目标。
即使没有法律受到侵犯，Facebook表示，与广告相关的470个帐户和网页违反了社交网络对真实性的要求，并已被暂停。
Facebook没有打印任何暂停页面的名称，但其中一些则包括“难民”和“爱国者”等字样。
在2016年总统竞选期间，超过10亿美元用于政治广告，比Facebook安全团队确定的推定的俄罗斯支出高出数千倍。
但调查结果支持美国情报机构的结论，即俄罗斯积极参与制定选举。
Facebook以前发表了一份关于影响力行动的白皮书，其中包括所谓的“放大器”宣传宣传，并表示正在打击。
最近截至6月份，Facebook告诉记者，它没有发现任何俄罗斯操作者在其平台上购买选举相关广告的证据。
众议院情报委员会首席民主党代表亚当·席夫（Adam Schiff）称Facebook的报告“令人不安，但完全符合情报界未经评估的评估。”
他说：“我们对俄罗斯使用社交媒体平台（包括使用机器人和巨魔）传播虚假信息和宣传活动非常感兴趣，包括使用有偿的在线广告。”
Facebook的员工星期三表示，分裂的广告和圣彼得堡着名的俄罗斯“巨魔工厂”之间有未明确的联系，发表了社交媒体的评论。
美国联邦选举委员会成员艾伦·温特劳布（Ellen Weintraub）表示，美国选民应该知道广告来自哪里，背后的钱是合法的。
维特劳布在接受电话采访时表示：“外国人直接或间接地在联邦，州或地方选举中花费钱是非法的。”
她拒绝对Facebook广告发表评论，表示她无法讨论可能出现在该机构之前的主题。
Facebook拒绝透露自己的广告，引发了Twitter的一个尖锐的谴责，该公司是特力和纪录片电影，电视和播客制作人First Look Media的亿万富翁创始人皮埃尔·奥米迪亚（Pierre Omidyar）。
eBay创始人奥米迪亚（Omidyar）写道：“Facebook保留了有针对性的政治广告，它出版的秘密，令人激化的罪犯，他还为媒体组织”截取“提供了资金。 “我看不出这可能是合法的。”
华盛顿非营利组织的运动法律中心的项目主任布伦丹·菲舍尔（Brendan Fischer）表示，Facebook的披露可能是私人实体首次收到俄罗斯与美国选举有关的资金。
“谁可能向俄罗斯提供援助来购买这些Facebook广告很有可能违法，”他补充说，如果Facebook知道今后有类似的活动，Facebook有法定义务采取行动。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost