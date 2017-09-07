无人超市：“小科技”武装“大买卖”

国外多家媒体日前纷纷报道近来在中国十分火热的“无人超市”。业内人士认为，无人超市先在中国“火”起来，一大原因在于中国企业更好地综合运用了相对成熟的“小科技”。
美国亚马逊公司去年高调推出智能无人超市项目“亚马逊Go”，其中运用了不少“黑科技”，但也正因为技术过于“超前”，这一项目仍处于内测阶段。美国《华尔街日报》刊文说，为了一窥未来，美国零售商和电商公司应该看看中国。
中国无人超市“缤果盒子”创始人陈子林7日接受新华社记者采访时说，亚马逊运用了大量尚处在验证阶段人工智能技术，概念也更前卫，但不够稳定，难以推广。中国的无人超市普遍更看重流畅的用户体验，用相对成熟的技术结合适当的运营模式就能实现。
陈子林并不否认技术创新的重要性。截至目前，缤果盒子共拥有全球首创的16项专利，包括动作识别防盗系统、人脸识别和动态货架等。他强调，当前阶段更为关键的是业态布局和市场培养、运营经验累积，有了这一基础，才能进一步更新技术、优化操作系统。
目前，在中国推广的无人超市多采用较为成熟的技术。以商品识别环节为例，主要有射频识别技术（RFID）、二维码、人工智能三类技术。人工智能技术显然“高大上”，其中用到机器视觉、深度学习算法、传感器融合技术、卷积神经网络、生物识别等。但RFID、二维码更加成熟，已广泛用在图书馆、门禁系统等领域。
综合运用这些“小科技”，也能带来“大买卖”。互联网研究机构艾瑞咨询发布的一份报告显示，2017年中国无人零售商店交易额预计达389.4亿元人民币，并且增长率非常可观。
从美国、日本到欧洲，作为互联网拥抱实体经济的又一热门领域，无人零售广受世界关注。英国《金融时报》、美国《华尔街日报》、西班牙《发展报》等外国媒体普遍看好无人超市在中国的发展，认为在这一领域中国的引领态势已经显现出来。（新华社）
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