记者调查：马兜铃酸致肝癌事件来龙去脉

一篇关于马兜铃酸可能导致肝癌的科研论文连日来引起激烈争论。马兜铃酸是亚洲一些地区肝癌高发的原因吗？各国对马兜铃酸又采取了哪些措施？新华社记者就此采访了论文作者、第三方专家等。
“一种草药的黑暗面”
美国《科学转化医学》杂志10月中旬发表一篇封面论文，题为《台湾及更广亚洲地区的肝癌与马兜铃酸及其衍生物广泛相关》，研究人员来自新加坡和中国台湾。杂志编辑以“一种草药的黑暗面”为题的简介推荐这项研究。
这篇论文通过对肝癌样本的测序分析，发现来自中国台湾的98个样本中78%具有马兜铃酸诱发的突变分子标签，或者说“指纹”。此外，越南26个样本中19%含马兜铃酸“指纹”，而其他东南亚国家的9个样本中56%有马兜铃酸“指纹”。
基于对全世界共计1400多个肝癌样本的分析，研究人员认为马兜铃酸与肝癌之间存在“决定性关联”。他们指出，含马兜铃酸的草药在亚洲尤其中国台湾被广泛使用，但并没有直接说马兜铃酸是当地肝癌高发的原因。
“我们认为这些发现相当重要，”论文第一作者、杜克－新加坡国立大学医学院的黄伟添在回复新华社记者的电邮中说，“虽然我们已经知道马兜铃酸会导致肾衰竭和上尿路癌症，是一种危险物质，但我们一点不知道在肝癌中马兜铃酸暴露是如此普遍。”
黄伟添解释说，对于马兜铃酸“指纹”，“所有（其他）已知诱变物都不会产生这种标签，我们分析了肝癌患者的基因组，发现大量这类突变，其中一些突变位于一旦变异就可能致癌的基因中。”
至于摄入马兜铃酸与患肝癌之间究竟有无因果关系，黄伟添说，这个问题可以分为两个部分：一、是马兜铃酸造成突变的吗？二、这些突变致癌风险有多大？他们现在“99%肯定”是马兜铃酸造成突变，而这些突变更准确地说只是致癌风险因素，不同程度的马兜铃酸暴露怎样增加肝癌风险尚需进一步研究。
马兜铃酸的“黑历史”
马兜铃酸天然存在于马兜铃、关木通等马兜铃科植物中。相关中草药曾经用于治疗风湿、痛风等多种病症，并广泛地应用在减肥和减轻经期症状上。
历史上马兜铃酸曾多次引起争议。上世纪90年代，比利时研究发现含有马兜铃酸的草药减肥药导致女性肾损害。2003年，中国多家媒体报道龙胆泻肝丸中的关木通成分含马兜铃酸导致肾病，当年中国国家食品药品监督管理局取消了关木通药用标准。
进行本次研究的新加坡小组2013年曾在美国《科学转化医学》报告，马兜铃酸导致的基因突变数量多于烟草、紫外线等其他致癌物，首次证实马兜铃酸与肝癌之间的相关性。
除了肝癌和肾病外，马兜铃酸也已被认为会导致尿路上皮癌等多种癌症。2003年，世界卫生组织下属的国际癌症研究中心将马兜铃酸列为“一类致癌物”。
记者查阅各国监管文件发现，欧盟及新加坡等地在2001年到200年间开始禁止使用含马兜铃酸的草药。美国食品和药物管理局也曾于2001年发出警告信，要求消费者停止使用任何含马兜铃酸的植物产品。
美国斯隆－凯特林癌症研究所分子诊断服务负责人马克·拉达尼一直关注马兜铃酸。“尽管关于这一发现还有更多问题需要回答，比如多大量的马兜铃酸暴露足以引起肝癌以及暴露患者有多大比例会出现肝癌，现在就暂停使用已知含马兜铃酸的传统药物，并通过恰当的质量控制程序确保它不污染传统药物是谨慎之举，”拉达尼说，“（马兜铃酸的）风险太高了，而益处最多只能说并不清楚。”（新华社）
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