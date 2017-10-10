广深科创走廊：串“超级产业链” 打造“中国硅谷”

外媒称，在中国经济最发达的珠三角核心区，一条连接广州、深圳、东莞，长度为180多公里，总面积超过1.1万平方公里的经济带，被正式命名为广深科技创新走廊。决策者表示，这条走廊将对标美国的硅谷、波士顿地区等全球知名科技创新区域，通过实施创新驱动发展战略，全力打造成“中国硅谷”，使之成为中国创新发展的重要一极。
瑞典《北欧时报》网站10月8日报道称，根据广东省的有关规划，这一雄心勃勃的方案，规划期限为2017年到2030年，展望期至2050年。其战略定位是全球科技产业技术创新策源地、中国科技体制改革先行区、粤港澳大湾区国际科技创新的主要承载区和珠三角国家自主创新示范的核心区。
观察人士认为，广深科技创新走廊已经拥有雄厚的科技创新和市场资源，一旦发挥对创新资源的整合和集聚作用，势必将助力南中国创新驱动发展以及粤港澳大湾区的建设。
报道称，这是一条参照国际一流水准的科技创新“高速公路”。中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强表示，沿广深高速公路实现创新资源聚集整合，不但能够吸引国内人才、技术、资金等科技资源的聚集，也能通过香港实现国际人才、资金和技术等创新资源的聚集，实现广州、深圳、香港三地之间创新资源的联动，同时，推动创新成果向外辐射转移，逐步形成科技创新带。他认为，从整个大湾区来看，广深高速不仅仅是广深科技创新的互通合作，也是整个大湾区对接国际科技创新的重要通道。
报道称，在诸多企业看来，广深创新走廊也起着一种凝聚作用，串起的是一条“超级产业链”。在这条创新走廊上，分布着一批龙头企业和潜力股企业，这些明星企业如同一颗颗珍珠，串成了一条创新“项链”。
报道称，广深科技创新走廊的打造，将有利于加速区域创新资源整合和创新要素流动，为珠三角乃至粤港澳创新驱动发展提供动力。
近年来，广东通过全面实施创新驱动发展战略，正加速产业转型升级。2016年，广东全年专利授权总量25万件，全年国际专利申请受理量2万件，全省累计有效发明专利量16万件，三项指标均居中国第一。目前，全省高新技术企业近2万家，占各类创新型企业的三成以上，总量也居中国第一。
在广东省城乡规划设计研究院总工程师马向明看来，以广深为核心的珠江东岸地区，在城市、产业、基础设施等领域，已经逐步形成紧密联系的一体化区域。而这个区域整体已经形成以企业为核心的创新生态。
除了对广东自身不言而喻的意义，广深科技走廊对粤港澳大湾区的意义，同样被高度关注。
马向明认为，珠三角产业升级涉及城市间协同合作问题，过去“前店后厂”的垂直分工形式已经不太可能继续，需要更多走向横向协作，而创新走廊就是一种横向协作的方式。他表示，粤港澳大湾区对珠三角来说是促进产业升级转型、走向世界级城市群的主要举措。
报道称，广州、深圳和东莞，总面积约1.18万平方公里，却以占珠三角15%的面积，承担了珠三角近六成的地区生产总值，特别是在创新经济方面已有良好的创新基础，聚集了广东六成以上的高新技术企业。
中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达认为，目前广州、深圳、东莞形成了产业高度集聚的走廊，实际上是文化、人才、产业高度集聚。
目前，广深两大城市之间，加上东莞，形成的这条科技创新走廊，已经分布着一批行业领先的企业，多家本土世界500强企业扎根于此。华为、腾讯、中兴、大疆、OPPO、vivo等全球知名企业在此茁壮成长。
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