日本海外资产首次突破1000万亿日元

日媒称，日本企业和个人在海外持有的资产似乎首次突破1000万亿日元。
据《日本经济新闻》10月22日报道，最近5年来，日本海外资产增长近50%，约是国内生产总值（GDP）的两倍。将出口等挣得的资金投向外国股市和债市，然后将投资收益再次投向海外的动向非常活跃。
据财务省统计，日本6月末海外资产余额为990万亿日元。7月后，仅证券投资就增长约10万亿日元。由于日元贬值，海外资产的估值也增加，几乎可以确定已突破1000万亿日元。
报道称，1000万亿日元的海外资产中，有接近半数是证券投资。6月末，证券投资额达到453万亿日元，3年内增长近100万亿日元。日本央行2013年实施量化宽松货币政策，市场利率大幅下跌。即使是利率较高的20年期日本国债，利率也只有0.6%。
日本生命保险公司社长筒井义信说：“利率至少要达到1%左右，才值得投资。”机构投资者的重心移向了海外。日本年金积立金管理运用独立行政法人（GPIF）运作的资产中，外国证券所占比例在今年6月末达到37%，比5年前增加17个百分点。
报道称，从投资主体来看，企业和金融机构6月的余额为168万亿日元，近5年来增长约1倍。企业到美国和亚洲寻找商机，并购活动非常活跃。企业将在海外挣到的钱用于添置当地设备等活动的再投资趋势也在增强。
报道称，个人的海外投资意愿也比较强烈。从日本央行的数据来看，个人的投资信托6月末首次超过100万亿日元，近5年来几乎增长1倍。比较受欢迎的是以不动产和美国低评级债券为对象的投资信托。以高龄者为首的人群正在将出售日本股票所得资金经由投资信托投向海外。
报道称，日本是少有的对外债权国，用海外资产减去负债所得的对外净资产也达到约350万亿日元，连续刷新历史最高纪录。从投资对象来看，有将近一半证券投资投向了美国，有近30%投向了欧洲。而直接投资对象则主要在北美和亚洲。通过投资收益获利的格局在增强。
瑞穗证券市场分析师末广彻说：“随着对外资产的增加，日本经济越发容易受到海外经济和汇率变动的影响。”
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