特斯拉将在上海自贸区建立全资工厂

美媒称，据知情人士透露，电动汽车制造商特斯拉已达成协议，将在上海建立自己的工厂。此举可能有助于该公司在中国迅速发展的电动汽车市场获得认可。
美国《华尔街日报》网站10月22日报道称，这些知情人士说，根据特斯拉与上海市政府达成的协议，这家硅谷汽车制造商将在上海自贸区建立一家全资工厂。这是外国汽车制造商首次在华达成此类协议，该协议或能让特斯拉大幅削减生产成本，不过该公司可能仍需向中国缴纳25%的进口税。
报道称，其中一名知情人士称，特斯拉目前正与上海市政府就公布协议一事探讨相关细节。
报道表示，特斯拉的发言人除了重申公司6月份的声明之外并没有发表其他评论。6月份的声明称，特斯拉计划在年底之前明确阐述在华生产计划。上海市政府并未应记者要求置评。
报道认为，中国这个全球最大电动汽车市场的发展前景一片光明。中国政府计划到2025年实现年销售700万辆电动汽车的目标，去年的销量为35.1万辆。今年9月，中国政府命令所有在华运营的汽车厂商到2019年必须开始生产电动汽车。
报道注意到，到目前为止，外国汽车制造商主要通过与当地制造商成立合资企业的方式在中国生产汽车。而根据现行规定，特斯拉在上海自贸区生产的汽车仍会被视为进口产品，需缴纳关税。
报道称，在亚洲工作多年的汽车行业顾问迈克尔·邓恩表示，在上海制造汽车会使特斯拉与中国政府建立良好关系。他说，这有利于特斯拉“未来在谈判中达成更有利的中国市场准入条款”。
根据特斯拉的报告，2016年该汽车制造商在中国销售了约1.1万辆进口汽车，收入超过10亿美元，占其总收入的15%左右。其2015年的在华销售额约为3.19亿美元。
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