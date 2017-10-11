“中国天眼”首次发现新脉冲星 听见1.6万光年外声音

港媒称，中科院国家天文台10月10日宣布，位于贵州的“中国天眼”（FAST）首次发现脉冲星，探测到数十个优质脉冲星候选体，其中6颗通过国际认证。这是内地射电望远镜首次发现脉冲星。
据《香港经济日报》网站10月10日报道，国家天文台举行新闻发布会，公布世界最大单口径射电望远镜FAST取得的首批成果。国家天文台研究员李菂表示，团组利用位于贵州师范大学的FAST早期科学中心进行数据处理，探测到数十个优质脉冲星候选体，其中6颗通过国际认证。
报道称，在这6颗脉冲星中，有两颗是今年8月22日、25日在南天银道面通过漂移扫描发现。它们分别是一颗编号J1859-0131，自转周期为1.83秒，据估算距离地球1.6万光年；一颗编号J1931-01，自转周期0.59秒，据估算距离地球约4100光年。
据了解，脉冲星由恒星演化和超新星爆发产生，因发射周期性脉冲信号而得名。脉冲星的本质是中子星，具有在地面实验室无法实现的极端物理性质，是理想的天体物理实验室，对航天器导航等重大科学及技术应用研究非常有帮助。
李菂称，银河系中有大量脉冲星，但由于其信号暗弱，易被人造电磁干扰淹没，目前只观测到一小部分。具有极高灵敏度的FAST望远镜是发现脉冲星的理想设备。未来，FAST将有希望发现更多守时精准的毫秒脉冲星，对脉冲星计时阵探测引力波作出贡献。
报道称，500米口径球面FAST位于贵州省平塘县，于2016年9月25日竣工，是目前世界最大的单口径射电望远镜，其接收面积相当于30个足球场大小。
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