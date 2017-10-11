美国人并不那么推崇“美国优先”

澳大利亚洛伊解读者网站10月9日发表澳大利亚国立大学在读公共政策硕士奥利维娅·沈的文章《美国人并不那么热爱“美国优先”》称，芝加哥全球事务学会上星期公布了最近对美国人如何看待“美国优先”政策的一项全国调查的结果。
“美国优先”政策一直是唐纳德·特朗普总统转向更注重自身利益的美国贸易、外交和国际协议立场的标志。
文章称，正当像澳大利亚这样的美国盟友对美国的孤立主义前景极为担心之际，这一调查结果带来了一些保持乐观的理由。在特朗普担任总统后6个月所进行的这一调查显示，美国公众仍然基本支持美国领导的联盟体系、国际贸易、移民和在海外派遣美国军队。该调查结果表明，美国国务卿雷克斯·蒂勒森所说的“美国优先不是美国孤立”并不仅仅是对紧张的盟友的安抚之语，而是实际上反映出政治领域选举人的观点。
以下是今年6月至7月对2020名成年人进行的这一调查的几个主要结论：
49%的人认为，维持已有联盟是实现美国外交政策目标的最有效途径，这是过去4年调查中的最高比例；
65%的人支持保持美国目前在亚太地区的军事存在水平，另有13%的人支持提高这一水平；
仅有稍过半数的人认为，美国在东亚的安全联盟既对美国有益，也对美国的盟友有益；
大部分美国人认为，国际贸易对美国消费者有益（78%），对美国经济有益（72%）；
（此项调查显示的）这些情感似乎并不支持有关美国人想摆脱世界，或者他们觉得国家利益难以与全球利益相一致的观点。相反，它指向一个坚定支持传统观点的国家，支持联盟价值观，有时候甚至比任何时候都更愿意保卫其盟友。
文章称，毫不令人奇怪的是，“美国优先”政策最坚定的执行者是特朗普的死党支持者。参与调查者被要求表明自己是民主党人、独立人士、支持特朗普的共和党人或是不支持特朗普的共和党人。支持特朗普的共和党人倾向于对盟友更为悲观，并极力支持美国对保护北约成员国的承诺保持克制，直到它们将更多的资金投入自身防务。实际上，支持特朗普的共和党人比不支持特朗普的共和党人更愿意维持现有联盟，并建立新的联盟。
文章称，芝加哥全球事务学会得出结论认为，整体来说，美国人更愿意维持已有关系，而不是要求分手。不过，要吸引特朗普的支持者，需要盟友做出更大努力分担责任。抱怨盟友滥用美国的安全保证并不是什么新鲜事，但特朗普在竞选期间以及当选之后一直在重申这一点。北约尤其处于炮火的中心，特朗普、蒂勒森，以及美国国防部长詹姆斯·马蒂斯都直接向北约提出过，要求其成员国将国内生产总值的2%用于防务。
最后，芝加哥学会的调查再次确认了，美国公众仍然对美国的领导地位深信不疑。绝大多数受调查者相信，美国是世界上最具影响力的国家，并将负责任地处理全球问题。也许那些认为“美国优先”意味着美国退出的人应该好好看看这些统计数据。尽管特朗普引人注意地宣称要让美国重新伟大起来，但大多数美国人觉得，他们的国家已经非常伟大，并对美国的全球影响力深感自豪。在孤立主义和例外主义之间，美国人坚定地选择了后者。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost