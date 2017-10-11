美军将领：随时准备在同朝鲜爆发冲突时投入战斗

美国陆军参谋长说，陆军部队必须在备战问题上有“激光般精准的紧迫感”。在此前一天，美国国防部长马蒂斯对美军说，要“准备好”对付朝鲜的军事选项。
马克·米莱上将星期二在美国陆军年会上说，陆军目前的首要任务就是提高战备水平，当前是“历史上的一个转折点”。
米莱在华盛顿说，“这一点从来没有像今天这样重要。我们今天的战备有所提高，要建设一支更强大的陆军。不过，我们还没有达到这个目标。”
米莱说，陆军必须继续扩大编制、发展大规模城市战训练中心、简化采购程序，同时加强网络技术、改进作战模拟设施和机器人。
他还敦促国会通过能够使军队加强战斗力的预算。他说，如果美军不能适应全球威胁的变化，就打不赢下一场战争。
米莱对军人说，“备战是昂贵的，但是，备战比开战的费用低得多，而比开战更昂贵的就是战败。”
在此前一天，美国国防部长马蒂斯说：“未来的形势走向如何，你我都不知道。但是，有一件事是美国军队能够做的，那就是，你必须准备好，确保向总统提供他在需要时可以采用的军事选项。”
今年年初以来，朝鲜进行了一系列导弹试验，上个月还进行了核试验，导致美朝之间的紧张关系加剧。
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