亚洲为何更执着于摩天大楼：让城市变成商业标杆

美媒称，摩天大楼诞生于美国，但近年来却在亚洲茁壮成长。亚洲国家意识到，要想被视为国际舞台上的角色，修建高楼大厦会有所帮助。
据美国《纽约时报》网站10月11日的文章称，一个多世纪前，纽约和芝加哥证明摩天大楼能够从根本上解决一个经济问题：如何让数以百计（如果不是数以千计的话）的人员和企业在同一时间集中在同一个地方。如今，城市集中建筑群比以往任何时候都更加重要。在一个高科技时代更是如此。通过提升密度，摩天大楼能够带来竞争优势，让一座城市变成商业标杆。
自上世纪90年代以来，世界上最高的建筑都建在东方。目前的世界第一高楼——阿联酋迪拜的哈利法塔（高828米，2010年竣工）——很快就将被沙特阿拉伯吉达的王国塔（高1000米，预计2020年竣工）超越。世界十大最高建筑中有九座位于亚洲。此外，现在亚洲大陆高度在150米以上的建筑，比其他几个大陆加起来还要多。
报道称，令人叹为观止的天际线是一座城市表明自己对商业持开放态度并对未来发展充满信心的宣言。超高建筑会成为一个地区的地标，吸引企业、居民、游客和外国直接投资。中国现在是一个遍地都是投资家的国家。阿拉伯工作者不再只是石油钻井工人，而是国际商人和金融家。
在过去十年的大部分时间里，印度、中国、印度尼西亚和马来西亚的国内生产总值年均增速约为美国的三倍多。作为这一发展过程的组成部分，这些国家在金融和银行领域获得了发展。而研究显示，做到这一点需要用到摩天大楼。
摩天大楼的前景如何？文章认为，只要亚洲国家还在追求与西方类似的生活方式，摩天大楼就会继续出现。
科技进步使得修建摩天大楼变得更加容易和快捷，对于世界第一高楼的争夺也将继续。自1890年以来，世界第一高楼的高度平均每年增加约17英尺（约合5.18米）。从统计学角度而言，这意味着1英里（约合1609米）高的大楼将于22世纪中叶建成。
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