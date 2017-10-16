全球车用电池市场六成中国造

日媒称，在电动汽车的核心部件车用锂离子电池领域，中国厂家可谓独占鳌头。中国政府大力发展电动汽车，中国巨大的内需对中国厂家来说也是如虎添翼。中国的大电池厂家在该领域正进行巨额投资，相反，日本厂家中只有松下公司孤军奋战。
据《日本经济新闻》10月14日报道，中国大型车用电池厂家宁德时代新能源科技公司提出的中期计划令世界瞠目结舌。该公司宣称，到2020年将电池产能增加到50GWh，而这相当于现在世界总需求的近2倍。据矢野经济研究所的调查数据，在车用电池领域，2016年中国厂家已占据世界市场总份额的六成以上，势力最为强大。居第二位的日本厂家占到两成多一点，而韩国厂家仅接近一成。
中国政府大力发展电动汽车的政策对中国电池厂家起到强力支撑作用。中国政府的目标是到2020年将新能源车的保有量提高到500万辆。中国政府还继英国和法国之后，宣布已开始研究停止产销燃油车时间表的问题。目前世界电动汽车的销售份额中，电动轿车领域中国占51%，而其中大部分使用中国国产电池。
报道称，锂离子电池最早由日本人开发，因此在基础性部件领域日本厂家拥有的专利很多，在高能效和安全性兼顾的尖端技术领域，日本厂家仍稍稍领先于世界。
在车用电池尖端技术的主战场日美欧市场上，日韩厂家基本上处于垄断地位。不过，中国政府正试图打破日韩厂家在尖端技术领域的垄断地位。
报道认为，汽车的竞争力由电池主宰的时代到来了。如果电动汽车要实现普及，那么被视为下一代电池主力的全固态电池的技术进化势在必行。鹿死谁手，仍未可知。
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