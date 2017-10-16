特朗普令伊核协议走进死胡同 或导致美国被孤立

外媒称，美国总统特朗普宣布，如果不修改伊朗核协议，美国或将退出该协议。
据西班牙《世界报》网站10月14日报道，特朗普的战略很明显，就是向德国、法国、英国、中国、俄罗斯和欧盟施压。如果上述各方不让步，不愿重新就伊朗核协议展开谈判，或者国会不通过修改核协议的法案，特朗普很可能单方面宣布美国退出伊朗核协议。
报道称，特朗普并没有说明希望核协议作出哪些具体改变，但一切迹象表明，特朗普希望对伊朗的制裁能够持续更长时间。这就意味着，伊朗即便履行协议内容，仍将处于制裁之下。
专家指出，特朗普的表态无异于将伊朗核协议置于死地。他要求国会修改该协议，如果国会不修改，美国就将退出该协议。这无异于走进死胡同。
报道称，特朗普在表态后列数了伊朗的种种“劣迹”，但其中很多都与伊朗核协议毫无关系，甚至与伊朗本身毫无关系。例如，特朗普怀疑伊朗支持“基地”组织。比起小布什对萨达姆政府持有大规模杀伤性武器的指控，这些指控的荒谬程度有过之而无不及。
报道称，特朗普很可能单方面对伊朗实施制裁。不过眼下他先将烫手山芋递给了国会。国会还有60天时间来决定是否修改协议或者对伊朗实施制裁。虽然特朗普与国会之间的关系并不和睦，但亲以色列游说集团将在国会力挺修改核协议，再加上特朗普情绪阴晴不定，因此伊朗核协议可谓前途难卜。
另据埃菲社10月13日报道，美国总统特朗普威胁伊朗政府如果不弥补缺陷，美国就将放弃伊朗核协议。这种态度将导致伊朗核协议的未来面临威胁。
报道称，特朗普在竞选期间就曾多次批评伊朗核协议。10月13日他终于从口头批评向采取实际行动迈出了一步。
特朗普表示，白宫接下来将与国会密切合作，以处理伊核协议中存在的“多项缺陷”。这就意味着，国会可能单方面提出条件，或者划定红线。一旦伊朗越过红线，华盛顿就会自动重启对伊朗的制裁。
曾在奥巴马政府负责伊朗核协议执行工作的民主党议员贾里特·布兰克表示，特朗普的态度或将动摇核协议的根基。
布兰克表示，如果国会通过一项方案对伊朗核协议作出实质性修改，那么可能导致该协议走向终结。因为其他签署国会认为美国的国会没有权力修改国际协议。
另一方面，欧洲人、俄罗斯人和中国人都没有兴趣就伊朗核问题重新开启谈判。特朗普的表态很可能导致美国被国际社会孤立。
特朗普政府曾表示，如果伊朗愿意重新展开谈判，美国将与所有签署国制定一项新的协议，以作为2015年协议的补充。而这么做的主要目的就是消除美国对监督机制等方面的担忧。
美国国务卿蒂勒森日前在接受记者采访时表示，美国很可能无法对伊朗核协议进行修改，并最终退出该协议。
就在特朗普表态之后，英国、法国和德国共同发表声明支持伊朗核协议，并要求美国国会不要重启对伊朗的制裁。
报道称，虽然国会不太可能在短时间内重启制裁，但是提出单方面修改协议无异于一种危险的赌博行为，因为其他签署国或将感到受到冒犯。
另据俄罗斯卫星通讯社10月15日报道，伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫发表声明称，在国际社会其他成员试图恢复对伊朗制裁的情况下，伊朗或退出核协议。
彭博社援引扎里夫的声明报道称，如果伊朗在某一时刻感觉到，对方在撤销对伊朗制裁问题上的行动不足，那么伊方将有几种选择，其中一种就是退出现行的核协议。
伊外长解释说，如果在包括石油贸易、飞机销售在内的涉及伊朗重大利益的领域恢复制裁，伊朗或退出核协议。
扎里夫还指出，特朗普10月13日的讲话显示美国“对伊朗不存在任何策略”。他强调，伊朗的国防和导弹计划绝不可能成为谈判议题。
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