中国扶贫成绩前所未有：5年年均减贫1300多万人

港媒称，国务院扶贫办主任刘永富10日介绍说，过去5年年均减贫超过1300万人，“前所未有”。目前全国还有超过3000万贫困人口，要在剩下4年时间全部脱贫、实现小康社会底线标准，任务艰巨。
据香港《星岛日报》10月11日报道，2012年至2016年，全国贫困人口由9899万人减少至4335万人，累计减少5564万人，今年减贫人数预计也在1000万人以上，年均减贫1300多万人，是历史上最大规模。
据香港《南华早报》网站10月10日报道，为实现在2020年之前使所有家庭脱贫的国家目标，北京承诺要解决阻碍这一目标实现的两大障碍。
国务院扶贫办主任刘永富说，自2012年以来，已有5560多万人脱贫，今年预计还有1000万人以上脱贫。
在距离全国扶贫日还有一个星期的时候，刘永富10日在北京说，对于那些生活在偏远地区或是因为疾病而没有进入扶贫网络的人，还需要进一步推动。
他说，全国有6个省份的贫困人口数量在300万以上，近3万个村的贫困发生率在20%以上。这些地区包括西藏、新疆南部地区等。
他说，由于长期历史等原因，这些地区的贫困发生率比较高，基础条件比较差。如果这些地方不加大力度，在不到四年的时间里很难完成任务。
报道称，现在，大约44%的贫困农村人口是由于家人遭受严重疾病而陷入贫困的，比两年前高出了两个百分点。
报道称，中央政府已经通过“新型农村合作医疗”的公共医疗保险制度，试图缓解农村家庭的医疗负担。大额补贴计划是在2003年左右启动的，申请者如果在家乡进行治疗，医疗费用的报销额度将高一些。但并不是所有的疾病都被覆盖在内。
国家卫生计生委主任李斌曾透露，去年全国因病致贫、因病返贫的家庭有553万户，共涉及734万人。
李斌表示，卫生计生委提出了一项行动计划，帮助受9种严重疾病影响的家庭，包括儿童白血病、先天性心脏病和一些癌症。李斌说，农村贫困人口在政策范围内住院费用报销比例提高5个百分点以上。
李斌说，最贫穷的家庭将得到财政和社会的支持。
此外据香港《明报》10月9日报道，全面建成小康社会是中国“两个一百年”奋斗目标的第一步，也是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的关键一步。中国领导人始终将贫困问题视为中国全面小康的“短板”，因此，“补短板”作为民生工作首要任务，“精准扶贫”更是被作为基本方略。
民生关乎百姓的利益，涵盖教育、就业、收入分配、社会保障、医疗保障、住房、环境等各方面。
2015年11月在北京召开的中央扶贫开发工作会议指出，“全面建成小康社会，是我们对全国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。我们要立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会”。
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