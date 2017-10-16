中国“银发族”爱上俄红色旅游：喜欢参与庆典活动

俄媒称，赴俄外国游客中，中国人最多。2016年，其数量超过百万人次。受益于卢布汇率疲弱和团队游免签证制度，入境中国游客的规模继续增长。俄联邦旅游局的数据显示，2017年前6个月，这一数据同比增加了36%。
据俄新社10月12日报道，俄罗斯“世界无国界”旅游协会“友好中国”项目负责人安娜·西比尔金娜分享了自己的观察：“青睐俄罗斯游的很多是年龄在50岁以上的老夫妻。”这些有着苏联情结的中国夫妻，往往在夏季来到莫斯科和圣彼得堡，以获得对它们的新印象，并在克里姆林宫、列宁墓、冬宫和开桥前自拍留念。另一个受到欢迎的领域是中俄边境生态游。为了呼吸干净空气，成群的退休者背起行囊前往伊尔库茨克、乌兰乌德和贝加尔湖畔。
西比尔金娜介绍说，七日游费用约为7万卢布（100卢布约合11.4元人民币——本网注）。中国人可以欣赏自然风光，参观列宁纪念碑、园林以及军事技术装备博物馆。这样的路线被称为“红色旅游”。
报道称，为庆祝十月革命100周年，圣彼得堡旅游发展委员会为中国游客设计了两条线路——“中国同志在红色彼得格勒”和“中国指挥官包其三（俄国华工、苏俄红军中国营营长——本网注）”。市旅游信息局办公室免费发放中俄双语宣传册。线路涵盖的景点包括斯莫尔尼宫和“阿芙乐尔”号巡洋舰等。
俄罗斯铁路旅游公司副总裁亚历山大·利沃夫认为，歌剧、芭蕾和教堂不吸引中国游客。但同时，他们喜欢参与国家庆典活动，例如，5月9日向无名烈士墓献花，手持共产主义领袖肖像、跟随不朽军团走完特维尔大街。
利沃夫笑称：“（中国人）乐意钓鱼，在篝火边唱歌、喝伏特加，因为这些是俄罗斯传统。但他们不会花上4个小时为套娃描绘彩色花纹，而是直接买现成的。”
报道称，在境外，中国人比他国游客出手更阔绰。西比尔金娜表示，中国人纷纷到欧洲购买名牌。
为迎合他们，莫斯科中央百货商场将标识、招牌和指南翻译成中文，并雇用会说汉语的导购。除时装和奢侈品外，中国人还在俄罗斯采购化妆品、皮草、纪念品、巧克力、黄金和琥珀首饰。
报道称，2015年，中国游客在俄消费超过10亿美元。去年，平均每个中国游客出国游时花费约2000美元。
据“世界无国界”旅游协会估算，目前中国游客平均每人每天在俄消费530美元，这不仅包括购物，还有交通和住宿费用。
报道称，2018年，俄罗斯将举办世界杯，接待各国球迷，这意味着还会有更多中国人希望造访俄罗斯。
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