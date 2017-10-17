中国建设银行新加坡分行发行“一带一路”基础设施债券

10月16日，中国建设银行新加坡分行成功发行5亿新元“一带一路”基础设施债券，债券将在新交所挂牌上市。这是建行新加坡分行在本地市场首次发行新元债券，同时也是中国建设银行新加坡分行在本地发行“一带一路”基础设施系列债券的第二期。该债券惠誉评级为“A”。
这次发行的债券为5亿新元3年期债券，票面利率为2.08％，吸引了新加坡、香港、澳门、英国、德国等国家和地区投资者的踊跃认购，认购金额超过7.4亿新元，较发行指导价格收窄了23个基点。
本次债券发行是中国建设银行响应“一带一路”国家发展倡议，重视和支持相关基础设施项目的重要举措。2017年4月，中国建设银行在新加坡成立总行级的基础设施建设服务中心、私人银行中心，将会发挥新加坡作为国际金融中心的吸引力与承载力，进而为东南亚“一带一路”沿线的铁路、港口、航空、交通物流、能源、信息通讯等重要基础设施项目提供融资及服务，为新加坡以及东南亚的高净值客户提供私人银行和资产配置服务。建行新加坡分行表示，本次债券发行是中资扎根于东南亚的重要措施，募集资金将主要用于“一带一路”相关项目的融资。本期新元债券获得市场积极认购，再次显示出投资者对中国经济的信心。
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