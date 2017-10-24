日媒称安倍赢了大选但未必赢得民心

日媒称，日本在台风迫近的情况下进行了众议院选举，最终选民选择让安倍政权继续执政。从希望之党和立宪民主党的闹剧来看，在野党无法肩负执政的重任。即便对安倍政权存在不满，但从“矮子里面挑将军”的意义上说，选民还是选择了安倍晋三。
据《日本经济新闻》网站10月23日报道，以安倍为首的日本执政党，因在野党分裂而坐收渔翁之利，在众议院再次获得了3分之2以上的席位。尽管如此，如果再次表现得傲慢或者松懈的话，将很难维持向心力。从森友、加计学园的问题也可以看出，对于“安倍独大”局面，日本民众正在投以严厉的审视目光。
报道称，原本安倍就是为了维持政权，才在在野党准备不充分的情况下解散众议院。令人担心的是，安倍政权自保的姿态会直接反映在选举后的政策中。
例如，被安倍视为“国难”的少子老龄化问题，其解决对策是教育的无偿化。在财源方面，安倍表示将调整预定2019年10月实施的消费税增税的用途。
但是，如果使用了用于财政重建的税收，超过1000万亿日元的国家和地方债务如何处理呢？日本要实现“全世代型社会保障”，必须减少面向老年人的社保支出，而安倍却在演讲中表示“将扩充看护和医疗支出”。
报道称，政权构想、尤其是经济政策可以说是“成长物语”，而安倍的“成长物语”却显得片面且短视。只说好听的话很快就会失去信任。消费税税率将来必须上调到10%以上，而安倍的“物语”在2年后就结束了。
日本的在野党也是一样，缺乏直面痛苦的勇气和展望未来的从容。长期遭受通缩经济困扰的日本企业和消费者或许也失去了这种心情。因此，赢得选举的政治领导人愈发责任重大。
报道称，安倍加紧推进被其视为夙愿的修宪也并非上策。修宪虽然有必要，但是在目前的政治形势下这样做只会加剧与护宪派的对立。最优先课题是摆脱通货紧缩。安倍要想提高潜在经济增长率，改革社会保证制度，有必要努力获得在野党的支持。
报道称，此次日本众议院选举的议员任期到2021年10月。如果在2018年9月的自民党总裁选举中第3次获胜，安倍将把为期近9年的长期执政（从2012年底开始）纳入视野。站在历史的转折点，安倍有责任为日本描绘伴随着痛苦的未来蓝图。
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