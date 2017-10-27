中国高校教师研制出中药口红受热捧：滋润持久不显唇纹

“老师，您研制的中药口红什么时候售卖啊？可以预订吗？有几个色号？”10月25日下午，武汉生物工程学院药学院教师程烨和他的学生团队研发的一款中药口红项目，受到女生们的热捧。
中药口红健康绿色
程烨师生团队研制的这款中药口红起名“紫归”，是以中国传统中药材紫草和当归为原料，以现代科技手段调制而成，口红健康、绿色，且成本较低。“除了提亮肤色，彰显女性气质外，还对轻微唇炎或嘴唇皲裂有较好的疗效。”程烨表示，“目前，市面上口红种类繁多，以韩日和欧美产品为主，中药口红市场现在基本上是空白。
据《唐书·百官志》记载，中国古代女子就有涂口红的习惯，在唐代，仅供制作口红的植物就多达二三十种。湖南曾出土过西汉墓葬中的口红，尽管过了2000多年依然鲜艳夺目，可见当时口红制作技术已十分精湛。”
其实，程烨研究中药口红“纯属偶然”。此前，他曾参与了一些医药企业的产学研项目，研制过中药牙膏、洗手液、婴儿护臀膏、唇膏等。一次偶然的聊天，他听到几个女同学抱怨说口红不够滋润，持久性不强，程烨翻阅中药典籍发现，唐代药王孙思邈的《千金翼方》中就有关于唇脂的配方。如何改善传统配方，结合现代需求，将“失传”的技艺“捡起来”，将中医药发扬光大，程烨开始了研发之旅。
程烨与该校药学院的周盈盈等三位同学一起查阅相关古籍、医学资料，最终确定以紫草、当归为原料，以天然蜂蜜、蜂蜡、橄榄油为基质，同时加入适量香料及维生素E。经过三个多月的不断尝试，上月程烨团队终于研制成功，完成配比。“对蜂蜜、蜂蜡、橄榄油基底的比例是重要问题，一点点的比例误差，制作出来的口红就会完全不一样，光是调试比例就花了两个月。”
程烨介绍说，“调试期间，基本上一天一个比例、一支口红、一次结果，不断验证和调试，达到完美的比例，使口红质地、色泽、滋润度达到平衡。”
体验者：上色容易不显唇纹
“第一感觉是滋润，我用的是裸色款，上色度很好，持久时间长，一般唇膏或者口红在滋润方面不到两个小时会起死皮，我涂中药口红，一下午到晚上回寝室，都很润也没有起皮。”该校药学院2016级学生梅婉娟是“紫归”中药口红的第一批体验者，她表示，“口红上色容易，不显唇纹，涂了以后还有淡淡的香味，很舒服。”
提到“紫归”中药口红的近期规划发展，程烨表示，“现今中药口红有裸色和大红色两种色彩，目前正在研制更多色彩供大家选择。同时将进一步研发中药美妆等产品，将中国的健康无添加美妆产品带给中国女性，乃至走出国门。”
据了解，目前已有医药公司与他们达成初步合作意向，不久后，中药口红将开始试点生产。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost