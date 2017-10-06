美军驱逐舰再闯西沙领海 中方：将加强海空战备应对挑衅

境外媒体称，美军再派遣军舰擅自闯入中国南海岛礁，执行所谓“航行自由”任务，中国派出军舰军机驱离，并向美方提出交涉。
据香港商业电台网站10月11日报道，中国国防部指，美军“查菲”号驱逐舰10日擅自进入中国西沙群岛领海，中国军方派出“黄山”号导弹护卫舰和两架歼-11B战斗机、1架直-8直升机紧急应对，对美舰予以警告驱离。
国防部发言人说，美方侵犯中国主权和安全利益，极易引发意外事件。中国军队将针对美军的一再挑衅行动，进一步加强海空战备建设，坚定捍卫国家主权和安全利益。
中国外交部发言人华春莹也强调，西沙群岛是中国固有领土，美舰有关行为严重损害中国主权和安全利益。中方敦促美方切实尊重中国的主权和安全利益，停止此类错误行径。
报道称，“查菲”号上周曾跟随“里根”号航母战斗群访港。
另据美国有线电视新闻网网站10月10日报道，美国国防部两名官员称，美国海军一艘驱逐舰10日在南海西沙群岛附近进行了“航行自由”行动。
报道称，今年8月，一艘美国驱逐舰曾驶近中国建造的一座人造岛屿。
此外据路透社10月10日报道，官员们称，“查菲”号驱逐舰此次航行至有关岛屿附近，但并未进入12海里以内区域。
报道称，五角大楼未就此次行动直接发表评论，但它辩称美国定期开展“航行自由”行动，并将继续这样做。
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