习近平力推解放军走向现代化

境外媒体称，习近平并未回避大胆、广泛的军队改革事业，这带来了人民解放军的深刻变革。
据英国广播公司网站10月9日报道，习近平一心想要推动中国军队现代化。
报道称，他还推动中国军队运作由以陆军为中心的俄式体系向分析人士所称的“西式联合指挥”转变，也迅速提拔了一批年轻军官。
报道称，充分评估这些改革的影响需要花费数年时间。但进一步变革似乎正在进行。
另据香港《明报》网站10月8日报道，自中华人民共和国成立后，解放军推行了最少10次军事改革；但是中共十八大后推动的军改，却是1949年以来规模最大的一次。在专题片《强军》中，披露了触发今次军改的动机，就是因为军委主席习近平感叹“不改革，军队是打不了仗、打不了胜仗的”。
报道称，《强军》第三集《制胜》中介绍了解放军首支成建制专业陆军蓝军旅，该旅成立于2011年，是一支专业化程度高的模拟敌军部队，一般相信是以美军为模仿对象。《制胜》特别提到2014年代号为“跨越-2014·朱日和”的军演，当时七大军区各派出一支陆军合成旅，与蓝军旅进行对抗演练，不料蓝军以6：1战胜红军；翌年，陆军29个旅团与蓝军再展开实兵对抗，均为红败蓝胜，“敌军”所向披靡，震惊全军。
报道称，较早前播出的另一专题片《将改革进行到底》的第七集《强军之路》中，也提到上述红军惨败的朱日和演习。
针对演习结果，习近平表示，要说有短板弱项，能打仗、打胜仗方面存在的问题就是最大的短板、最大的弱项，有的甚至可以说是致命的。
自那时起，军改的步伐才明显加快。
此外，《强军》第五集《浴火》提到军队的另一大敌“腐败”。随着清理军中违规超额房屋、车辆，禁止军队提供有偿服务，修订《军队审计条例》，解放军审计署由总后勤部划归中央军委建制，以及军中巡视、派驻纪检组等，反腐败斗争的“压倒性态势”已经形成。
另据台湾《旺报》10月9日报道，大陆在十九大召开前，官媒军媒陆续推出强军兴军的纪实系列报道，并对这轮史无前例的军改给予高度评价，称是解放军历史上最为大刀阔斧的改革。
大陆军事评论员吴戈对香港《明报》分析，军改在“师改旅”、“合成营”等方面有一定进展，在军舰大型化、武器装备更新等方面，也在此前积累的基础上取得成绩。
对于军改，《明报》称，2013年11月十八届三中全会后，“深化国防和军队改革”单独作为一个部分写进《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。2014年3月，中央军委深化国防和军队改革领导小组成立，习近平任组长。
2015年7月，《深化国防和军队改革总体方案》通过。当年年底，按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则，中央军委把总部制改为多部门制，由原4总部改组为15个职能部门；7大军区也调整为东西南北中5大战区。搭起了军队重塑的“四梁八柱”。2015年9月3日，习近平更在纪念抗战胜利70周年阅兵仪式上宣布裁军30万。
去年12月初发出军改第二波号令，目标是推动解放军由数量规模型向质量效能型、由人力密集型向科技密集型转变。接着陆军由原来的18个集团军调整为13个，新调整组建的84个新军级单位，分布于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队和省军区系统。
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