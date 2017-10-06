想要超能力？新技术可借助手机实现“隔墙视物”

美媒称，在谍战小说和超级英雄电影中，隔墙视物的能力总是唾手可得——不用说，令人印象深刻。一项新研究显示，如今，人们在现实中就可以利用这种技术：智能手机的摄像头可帮助人们探测到移动物体，就算它们藏在墙角后。
据美国趣味科学网站10月9日报道，美国麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室的成像科学家、该研究论文的第一作者凯蒂·博曼说：“我们也许最终能够利用这一技术，提醒司机注意即将从建筑物后冲到车道上来的行人或车辆。也许，提前几秒钟发出通知就能挽救生命。”
博曼还说：“搜救，或者在劫持人质事件中帮助人们了解墙后的情况，也都是潜在用途。”
为了使看到墙角后的情况这一“超能力”成为现实，研究人员尝试了很多不同的方法。例如在2015年，一些研究人员表示，他们能够利用激光看到墙角后的物体，方法是向物体附近的表面发射光脉冲。这些表面能像镜子一样将激光脉冲散射至任何隐藏物体。通过分析这些物体和其他表面反射回扫描器的光，研究人员就能重新构建出隐藏物体的形状。
博曼说，尽管大多数看到墙角后物体的策略都是“非常棒的想法”，但它们“通常要么需要复杂的建模或专门设备，要么从计算角度看代价高昂”。
但博曼及其同事的方法只需要一个智能手机摄像头。
被称为CornerCameras的新系统分析隐藏在墙角后的物体反射至摄像头视线所及地面上的光线。这种光被称为“半阴影”。
研究称，这一系统结合数十张不同的图像对半阴影进行数秒钟的分析。这些数据帮助系统实时测量墙角后物体的速度和运行轨迹。
博曼说：“我认为，最大的惊喜是，这一系统在我原本未预料到的一些情况下也表现良好。例如有一次在拍摄时开始下雨，这导致地面上开始出现大颗的雨滴，改变了水泥地的颜色。”
她说，因为CornerCameras分析的是亮度仅为地面总亮度0.1%的光信号，“我原以为这些雨滴将消去所有信号”。然而，CornerCameras分析了一个场景的数十张图像的数据，“因此，雨滴的影响事实上被排除了”。
目前，CornerCameras的一个缺陷是，需要一个拿得非常稳的静止摄像头。
未来研究的目标将是让Corner-Cameras在各种光照条件下工作，或者在不断变化的光照条件下工作，例如云朵在太阳前不断运动的情况。博曼说：“让这一系统在这些情况下工作将开启使之能为智能手机所用的可能性。”
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