中国前三季度GDP同比增长6.9% 发展强韧经济企稳

外媒称，中国前三季度经济运行总体平稳，发展韧性明显增强，与此同时，物价涨幅较低，就业形势持续向好，全年1100万的新增城镇就业目标即将提前完成。
发展韧性明显增强
据路透社北京10月19日报道，国家统计局19日公布数据显示，今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增长1.7%，前三季度GDP同比增长6.9%。
另据美国《纽约时报》网站10月19日报道，中国改用了一种经过试验并被证明是可靠的方法制造出又一个季度的可观经济增长。
国有银行的巨额放贷、活跃的政府支出以及强劲的出口帮助中国经济保持了有力和稳定的增长。包括零售开支、住房销售和对外贸易在内的数据表明，在政府引导下经济正在稳定增长。
中国第三季度的经济表现有一部分可能要感谢世界。随着全球经济复苏增加了对中国制造产品的需求，中国出口呈现了良好增长。
彭博新闻社网站10月19日报道则认为，强劲有力的工业产出和消费支出让中国今年第三季度的经济形势一片大好，这让中国旨在控制过剩产能、治理污染和转向更可持续增长道路的努力有了坚实立足点。
报道引述摩根大通的经济分析师吴向红的话说：“消费是经济的稳定因素，工业产出在9月份出现了加速。总体来说，今年的经济增长相当稳健。”
中国民生银行的研究员温彬表示：“今年的外部需求相当稳定，对经济增长起到了支撑作用，此外消费也非常强劲。由于要清理过剩产能，再加上环保方面的考虑，投资略有减少。不过总体而言，中国经济展现出良好的势头。”
全年目标触手可及
据美国《华尔街日报》网站10月19日报道，在制造业和出口等传统增长引擎发力下，中国经济第三季度强劲增长6.8%，符合市场预期。
报道称，第三季度经济增速虽然低于第二季度的6.9%，却使全年6.5%左右的官方增长目标变得触手可及。更让中国官员乐观的是，中国央行行长周小川在十九大开幕几天前表示，下半年经济增速有望达到7%。
报道认为，工业活动增加以及大宗商品价格上涨是第三季度经济强劲增长的主要原因。大宗商品价格上涨一定程度上源于过剩产能削减政策。
报道称，全球需求复苏也给中国经济带来喘息空间，让许多人预计的经济放缓至今未出现。
国家统计局19日公布的数据显示，9月规模以上工业增加值同比增长6.6%。这项数据是衡量制造业活动的主要指标。社会消费品零售总额同比增长10.3%，但较上半年放缓，表明消费者变得谨慎。
报道称，分析人士认为，工业增加值上升主要是受今年利润大幅反弹的国有企业的驱动。官方数据显示，2017年1至9月，由中央政府控制的大型国有企业利润同比上升18.4%，至1.1万亿元人民币。这些大型国企主导着中国传统工业领域。
据报道，尽管政府出台了楼市降温措施，但房地产投资仍然稳健，推升了钢铁、家具和其他原材料的需求，提升了制造业利润。与此同时，全球经济复苏提振了中国出口。
另据路透社北京10月19日报道，分析师指出，三季度GDP整体符合近期预期、超过年初预期，反映了中国经济短期已经企稳，未来一段时间内将维持平稳。不过，受制于资金来源，基建投资增速有进一步放缓的压力，明年房地产投资和整体投资或将放缓并拖累经济增长的情况需要关注。
报道称，前三季度GDP增速6.9%意味着四季度保增长压力不大。管理机构也明确指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
报道引述了分析人士的话。中原银行首席经济学家王军说，三季度GDP增速6.8%整体符合近期预期，超过年初预期，反映了中国经济具有很强的韧性，短期已经企稳。上海证券首席宏观分析师胡月晓说：“GDP增长符合市场预期，作为第一增长动力的投资增长维持相对疲弱态势，未来经济增长预计也将维持平稳，四季度或略回升到6.9%，全年6.9%。”
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