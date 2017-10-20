美股再创新高 道指突破23000点大关

外媒称，受国际商用机器公司（IBM）股价跳涨推动，美国股市道琼斯工业指数18日首次收于23000点以上。
据路透社纽约10月18日报道，IBM营收好于预期，股价跳涨8.9%，为道指18日160点的涨幅贡献了约90点。
报道称，企业业绩强劲、经济增长加速和有关特朗普总统将推进减税计划的预期，助推股市今年来不断上涨。
道指收涨0.7%，至23157.6点。标准普尔500指数和纳斯达克指数亦刷新收盘纪录。
另据美国《华尔街日报》网站10月19日报道，道指18日一举突破23000点大关，但这个最新的里程碑却掩盖了一个不祥的趋势：投资者正不断从股票基金撤资。
全球新兴市场证券基金研究公司数据显示，第三季度，投资者从美国股票共同基金和交易所交易基金（ETF）净赎回360亿美元。在2017年以来道指51次刷新历史高点的情况下，这类基金仍呈现资金净流出状态。
报道称，许多投资者担心，稳步攀升的美股指数已高处不胜寒。美股还面临其他一些负面因素，例如美国与朝鲜关系恶化，飓风对美国经济造成破坏，美联储酝酿进一步加息并逐步退出规模空前的资产购买计划。
从去年11月4日开始，标普500指数日跌幅从未达到或超过3%，创下上世纪90年代中期以来最长纪录。一些投资者担心，这是股市大幅调整的先兆。
报道称，其他人则认为，资金撤离美股基金其实是件好事。目前的资金撤离与现金持有量的扩大是同步出现的，这也许预示着主要股指还能进一步上涨。
在一些分析师和投资者看来，在不断上涨的股市中，一定程度的谨慎是有益的。他们说，真正会让他们担心股市见顶的，是上世纪90年代末互联网泡沫时投资者那种极度狂热的情绪。
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