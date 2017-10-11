美前总统卡特愿再访朝斡旋 特朗普：别多管闲事

据韩联社报道，美国佐治亚大学名誉教授、朝鲜问题专家朴汉植当地时间8日在接受韩联社电话采访时表示，美国前总统卡特愿意再次访问朝鲜，为缓和高度紧张的半岛局势发挥余热。但朝方尚未就卡特访朝提议作出回应，且美国总统特朗普持有消极态度，目前来看，卡特再访朝鲜的可能性并不大。
朴汉植表示，他和卡特曾于9月28日在位于佐治亚州的卡特宅邸会面，当时卡特表示，正如1994年闪电访问朝鲜为半岛局势找出突破口一样，他这次也愿意再次开启破冰之旅，为缓和半岛局势作贡献。卡特还表示，他在报纸上刊文就目前的情况发表看法，并已向朝方传达访问意向，但朝方尚未作出回应，卡特认为朝方可能也在深思熟虑各种情况。
报道称，卡特在3日刊登于《华盛顿邮报》的文章中警示朝鲜半岛重燃战火的危险，指出动武或加强经济制裁都无法立竿见影地终结危机，并向美国政府公开提议向朝鲜派遣高层代表团开展和平谈判。
据朴汉植转述，卡特已向特朗普两度表明访朝意愿，但特朗普答复，朝鲜事务不应由前总统过问，他将自行处理(Leave me alone)。朴汉植称，代表政府出使朝鲜固然更有份量，但卡特并不是非要以特使身份访朝，目前还要看看朝方的反应，如果朝方正式邀请来访，还会和特朗普商量，如果特朗普反对到底，如何应对还需容后考量。
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