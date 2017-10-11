美防长要美军做好对朝“战斗准备” 但强调战争后果可怕

美媒称，美国国防部长马蒂斯9日说，美国正在动用外交和经济压力阻止朝鲜的核武器计划，但他在陆军官兵的集会上警告说，一旦谈判失败，他们必须做好战斗准备。
据美国《华尔街日报》网站10月9日报道，马蒂斯说，美国国务院和联合国正在牵头采取外交和制裁手段。他提到，一旦朝鲜半岛爆发全面战争，将会产生可怕的后果。
马蒂斯在美国陆军协会的年会上说：“目前是以外交为主导、以经济制裁为支撑的举措，目的是阻止朝鲜走这条道路。”出席会议的包括现役官兵、盟国军队的联络官和防务承包商等。
特朗普上周告诉一批高级将领，目前是“暴风雨来临前的平静”，周末又表示，与朝鲜的对话完全没用，“只有一种办法才会奏效”。他显然是指军事行动。
报道称，在特朗普发出威胁之际，“里根”号航母战斗群正驶向朝鲜半岛，预计将于数天后在朝鲜半岛附近举行演习。
马蒂斯在会上提到，要牢记战争（尤其是朝鲜战争）的后果。他在谈到一部经典军事论著时说：“要知道，我推荐T·R·费伦巴赫的书是有原因的，我们都应该找出这本书再看一遍。《这类战争》讲述了20世纪50年代爆发的极其严酷的朝鲜战争。”
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