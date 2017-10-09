中共十九大将为反腐开新局 不只打"老虎"还要拍"苍蝇"

外媒称，中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第八次全体会议于9日在北京举行。中纪委已成为震慑中共腐败党员的长鞭，即便是上层精英也没有免责符护身。
据俄罗斯《独立报》10月10日报道，中共的反腐斗争持续了数十年。然而，自2012年以来，其规模可谓史无前例。有数据为证：五年来共处分乡科级及以下党员干部134.3万人，处分农村党员干部64.8万人。
中共十八大以来，已对15.5万个党组织开展了巡察监督，移交被巡察党组织所管理干部问题线索6.5万个。
报道称，从官方媒体及香港媒体的报道中不难窥见，在未来5年里，反腐力度一定不会下降。不只要打“老虎”，即担任党和国家领导职务的腐败高官；还要拍“苍蝇”，即犯错误的基层干部。
北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水认为，未来5年里，反腐的重点将转移至地方层面。
另据《印度教徒报》网站10月9日报道，在即将举行的五年一次的中国共产党全国代表大会后，中国将会开始新一轮的反腐运动。新一轮反腐运动的最后准备工作9日在北京开始。大约120名中央纪律检查委员会委员参加了这次会议。
这次会议审议了该机构过去五年的工作报告。最后的报告将提请中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议审议。
分析人士说，在打击了腐败的重要人物，也就是半官方说法中的“老虎”后，下一轮的反腐目标将主要对准“苍蝇”。那是更低一层的官员，他们的名字可能在“老虎”的庇护关系网被揭露后浮出水面。
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