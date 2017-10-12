中国共享单车加速进军欧美

中国共享单车巨头ofo正进军华盛顿。从10日开始，醒目的ofo黄色单车将出现在华盛顿街头。在中国和另外12个国家，这种小黄车已经投放了超过1000万辆。
该公司将和另外四家公司一道，参加为期6个月的试运营，以判断这种无桩共享单车模式能否成功。
竞争对手中有ofo的劲敌摩拜公司，这是亚洲的另一个顶级共享单车企业。美国本土的三家共享单车公司也有单车投放在华盛顿。
ofo公司的工作人员说，他们将在下周结束前在华盛顿投放400辆单车，这是该市允许投放的最大数量——至少目前是这样。这将使该市街头的无桩共享单车数量达到近2000辆。
跟其他的无桩共享单车一样，ofo的单车可以通过该公司的智能手机应用程序进行跟踪和解锁。骑行一个小时的费用为1美元。
该公司的北美地区高管林文欣说：“我们的车是鲜黄色的，很容易找。”林文欣说，该公司将努力使全市都可以用上小黄车，但是她表示400辆的限额限制了该公司提供便捷服务的能力。
8月份，ofo公司向西雅图投放了1000辆单车。上个月，它又打入了波士顿地区，华盛顿是它在美国的第三个市场。它计划在美国全国进行扩张。
中国共享单车运营商ofo计划于年底前后在巴黎开展业务，以期成为欧洲市场上的主导者。
ofo在中国运营着约1000万辆单车，上个月在米兰投放了4000辆，并已在维也纳、巴伦西亚和伦敦哈克尼区开始运营。
该公司法国总经理洛朗•肯内尔说：“我们准备在巴黎开展业务，我们希望今年底或明年初开始，可能的话也许更快。”
ofo也在与其他法国和欧洲城市商谈推出无桩共享单车服务。这种单车可以停在任何地方，利用智能手机应用程序解锁。
ofo将与巴黎的自行车自助出租服务公司推出的共享单车服务展开竞争。与ofo的单车不同，自行车自助出租服务公司的2.4万辆单车必须停放在1800个泊车站内，泊车站之间相距300米。
肯内尔说：“我们的服务与现有的有补贴的公共自行车服务是互补的。”当被问到在中国有太多单车停放在公共区域的问题时，肯内尔说ofo正在与政府讨论使单车数量最优化。
9曰，ofo的一个较小的竞争对手——香港初创公司Gobee. bike——在巴黎市中心首次投放了几十辆绿色无桩单车。
Gobee.bike的创始人、法国企业家拉斐尔•科恩说：“我对于中国的单车创新非常感兴趣，希望将这一创新带到欧洲来，我相信这里也有巨大的潜力。”
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