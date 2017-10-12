西班牙应主动谈判 应对加泰罗尼亚危机

美国《外交》双月刊网站10月6日发表题为《马德里应该如何处理加泰罗尼亚危机》的文章称，倘若西班牙中央政府能与加泰罗尼亚政府谈判，它也许能够让事态逐步缓解，并达成一项有约束力的协议
在政府面对分离主义运动时可以效仿的所有样板中，西班牙似乎已经选择效仿塞尔维亚模式。尽管对暴力行为道了歉，但自10月1日以来，西班牙一直在整个加泰罗尼亚地区维持大规模的武力存在——从其他地区调遣警察到该地区。10月5日，西班牙向该地区派遣了数百名士兵，这也是在模仿塞尔维亚对科索沃宣布独立的反应。对于许多加泰罗尼亚人来说，所有这一切更像是外来力量侵占领土，而不是试图维持和平的正当执法。
在公投当天，西班牙首相马里亚诺·拉霍伊把导致近900人受伤的镇压定性为保护西班牙民主的开明之举。不过，事实上，马德里指望利用无差别的蛮横武力取得的和平来代替通过共识达成的和平。通过这一过程中每一个令人困惑的举措，中央政府已经侵蚀了许多加泰罗尼亚人对于社会契约的信任，败坏了它在弗朗西斯科·佛朗哥法西斯政权垮台之后所确立的和平政府的声誉。
西班牙目前的做法看起来像是对合法性的扼杀：过度依赖武力维持现状，并在此过程中摧毁了宝贵的制度。正如政治学家维克托·拉普恩特·希内数天前所指出，“现代国家依赖的不是暴力垄断，而是合法性垄断”。由于西班牙政府自己的所作所为，即使是最讨厌变革和在政治上最犹豫不决的人也会变成叛乱和抵抗分子。
这就是西班牙政府目前正在采取的行动——扬言中止加泰罗尼亚人的自治制度——是如此危险的原因所在。在上周之前，还有许多加泰罗尼亚人觉得不存在身份上的矛盾，这场镇压和局势的升级只会导致越来越多的人憎恨西班牙当局。此状况最莫名其妙的一点是这么做根本没有任何合理的理由。政府正在因为少数顽固者的行为而惩罚众人，并在此过程中激励那一小部分人的行为，这是彻头彻尾的失算。
万幸的是，西班牙政府仍然可以制止这列脱轨的列车。它应该批准加泰罗尼亚自治区政府主席卡莱斯·普伊格德蒙特展开调停和对话的要求，并授予加泰罗尼亚执政机构权力。它不应解散加泰罗尼亚议会，而应重申地区政府是加泰罗尼亚人民的宝贵和合法的平台。
倘若中央政府能与加泰罗尼亚政府谈判，它也许能够让事态逐步缓解，并达成一项有约束力的协议。在目前事态下，一项得到加泰罗尼亚政府衷心认可的协议很可能远比强加于人更容易得到尊重。此外，马德里应该承认加泰罗尼亚政府是其人民的合法代言人。地区议会与独立运动之间，以及独立运动内部成员之间仍然存在立场上的差异，马德里应该致力于扩大这些隔阂。一个作为马德里与巴塞罗那街头抗议者调停的中间人的地区政府，要比充当独立人士的扬声器的地区政府更可取。
拉霍伊首相的糟糕选择已经把这场远未得到普遍支持的独立运动升级为加泰罗尼亚的呼声——不管是许多先前对独立不感兴趣的加泰罗尼亚人，还是越来越多的国际观众。对自治权的压迫正在迫使许多人选择阵营，而他们原本不愿这么做。倘若西班牙能够主动与加泰罗尼亚政府进行谈判，并承认当前的地区政府是加泰罗尼亚的合法声音，那么大多数加泰罗尼亚人完全可能乐见其成。
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