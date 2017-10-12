美国已成新型“制裁超级大国”

美国世界政治评论网站10月3日发表澳大利亚悉尼大学副教授萨尔瓦托雷·巴博恩斯的文章《金钱万能——地缘经济学的兴起正中华盛顿下怀》称，美欧动辄采用制裁手段，军事力量越来越不是美国世界影响力的主要来源。
文章称，与其他地方一样，危机的解决方案很可能是制裁。2014年克里米亚危机爆发时，美国和欧盟对俄罗斯报以制裁。在叙利亚，战况也许正在朝着有利于总统巴沙尔的方向变化，但是美国和欧盟的制裁却始终在收紧罩在其政权之上的罗网。朝鲜的导弹和核挑衅到目前为止也遭到制裁。
文章称，进入新世纪以来，关于制裁和援助的地缘经济学一直在慢慢地取代关于外交和战争的地缘政治学。在美军在非洲和中东的广阔地域活跃参与交战的情况下，地缘政治学向地缘经济学的过渡或许看上去不那么明显。但在更为密切的检视下，有一点是显而易见的，即如今军事干预的对象只限于那些缺乏可进行有效制裁的正常经济的地方。全世界的大部分地方，以及整个具有经济生产力的世界，都处于地缘经济学的有效范围内。
文章称，美国仍然拥有世界上最强大、最昂贵的军事力量。然而，军事力量越来越不是美国世界影响力的主要来源。如果说，美国曾是20世纪杰出的地缘政治大国，那么它或是21世纪的地缘经济巨人。美国在全球经济中的所占份额也许在下降，但是其企业日益主宰全球价值链，其机构在国际论坛上拥有压倒性的影响。同样重要的是，美国处在构成21世纪全球经济基础的金融、技术、教育及其他网络的中心。
地缘经济力量更多地是由向心性，而非依靠庞大的规模所产生，美国在21世纪经济中的向心性使它成为一种新型的制裁超级大国，具备把个人、企业甚至整个国家排除在全球经济活动之外的力量。在地缘经济学领域，美国不只是一个主要参与者，甚至还是唯一的超级大国。很简单，它行使全球政府的诸多职能。
文章称，美国实际上是位于一体化全球经济蛛网中心的那只蜘蛛。这一地位使它拥有格外的影响力，并成为新的大国地缘经济博弈的最强大参与者。从亚洲到欧洲，中国、日本、德国等大国也掌握着21世纪经济的关键节点，但是美国的企业和机构却占据支配地位，因为它们拥有的领导地位不只是在一两个领域，而是同时在几乎每一个领域。由此产生的网络效应使美国的影响力倍增。
文章称，地缘经济学并不是一切，制裁也许无法解决世界上所有的地缘政治危机。有时，地面的军队和空中的导弹是实现重要的政策和人道主义目标的唯一途径。然而，地缘经济学将变得日益重要。
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