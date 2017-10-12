中国将建“老赖”曝光系统：年底前完成曝光数据库

港媒称，中国内地在今年年底前将在全国推出一个把欠银行贷款不还的“赖账者”曝光的系统，违约者将被列入黑名单，个人信息被曝光。
据香港《南华早报》网站10月10日报道，内地许多城市已经实施了将“老赖”曝光、让他们偿还贷款的做法。新华社报道称，日前，中共中央宣传部、最高人民法院、中国银行业监督管理委员会决定使这一做法成为一项国家政策。
报道称，欠银行贷款不还的人将被列入黑名单，他们的姓名、身份证号、照片、家庭住址和欠款额将通过多种渠道曝光，包括报纸、网络、广播电视，公交车和公共电梯中的显示屏上。上海曾用面部识别系统曝光不守交通规则的人。地方政府被要求在今年年底前搭建完成曝光数据库——可供所有人搜索。这些数据库将由地方新闻单位运营管理，人民法院提供拖欠债务者的信息，银监局更新黑名单。
这项举措是提高中国社会“信用”的更广泛行动的一部分。新华社说，这些曝光渠道将是“惩戒失信被执行人的重要抓手”。
在南方城市广州，应当地法院的要求，约141名拖欠债务者的个人信息在公交车和商厦的显示屏以及媒体平台上曝光。与此同时，在江苏、河南和四川省，法院和电信运营商联手，为老赖定制彩铃，内容是“您拨打的机主已经被某某法院发布为失信被执行人，请督促其尽快履行生效法律文书确定的义务！”
报道称，今年引入的手机实名登记系统使这一举措成为可能，这意味着，在还清贷款前，赖账者名下的所有号码都会被装上这样的定制彩铃。
广州国信信扬律师事务所律师安杰拉·罗（音）说，逃债已经成为中国社会的一个长期问题，它影响司法权威和公信力，“相关部门多年来一直想方设法解决这个问题，但没有实质性的成果。法院判决书对黑名单上的欠账者来说只是一纸空文。”
这些措施包括中央政府在2005年设立了赖账者信息数据库，包括他们的银行资料、资产与商业利益等，最高法院也在2013年开始曝光失信被执行人的个人信息，截至6月已曝光约750万人。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost