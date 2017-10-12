美军紧盯中国加罗林科考

美媒称，8月，一艘中国科考船在加罗林群岛进行了水下勘测。这次科考的部分成果在中国媒体上进行了报道，但是美国军方的兴趣在于香港《南华早报》上周的一篇报道。这次勘测是中国进行的最新水文地理研究，中国在第一岛链之外的战略海域进行了各种水文地理研究。
据美国外交学者网站10月11日报道，加罗林群岛位于关岛东南300到400英里（1英里约合1.6公里——本网注）处，水下有海沟和山脉。《南华早报》解释称，这片海域的水下地形可造成突如其来的涡流，威胁潜水艇，暗示科考有直接军事用途。
报道称，加罗林群岛的精确水文地理信息对中国潜水艇在该地区的安全作业非常重要。2005年，美国一艘潜艇在该地区撞上海山，一名海员死亡。关岛是美军在太平洋的重要基地及后勤中心。报道渲染称，中国潜艇可对从夏威夷或美国本土到关岛并进一步前往菲律宾或南海的兵力或补给运输“造成威胁”。
据悉，中国在菲律宾东部的贝纳姆海隆重要海域进行了科考。那些科考可让中国潜艇切断从西太平洋到南海的主要通路。
报道称，科考对中国发现在当地作业的别国潜艇也很关键。今年夏天披露的照片显示，中国似乎在建造潜艇探测船。这种中国舰船若想在水下地形复杂的菲律宾或加罗林群岛海域有效搜寻潜艇，需要详细的水文地理信息。
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