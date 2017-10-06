美国务卿骂特朗普白痴？

德媒称，美国总统唐纳德·特朗普虽然表示不相信他的国务卿会说他是笨蛋，但是如果事情果真如此，他会邀请这位首席外交官比试下智商，而且他对谁会在智商测试中胜出充满自信。
据德国《世界报》网站10月10日报道称，特朗普在接受《福布斯》杂志采访时说，他认为所谓的国务卿称他是笨蛋的报道是假新闻。尽管如此他也在采访中再次用言辞表明了谁是这里的领导。“但是如果他这么做了，我估计我们就必须比比智商测试的结果了。而且我可以告诉你谁会获胜。”
美国全国广播公司（NBC）电视台上周援引“政府高级工作人员”的话说，蒂勒森在7月20日五角大楼的一次会议上作出了这一批评。报道称副总统彭斯这些日子以来一直在对这位国务卿进行挽留。报道播出后不久，蒂勒森否认了自己有任何辞职的想法。称他“从未考虑过离开这一岗位”。但他并未否认自己曾经称特朗普是笨蛋。蒂勒森的发言人则说他从使用过此类的表达方式。
特朗普发表推文表示：“NBC新闻是假新闻，而且比CNN（美国有线电视新闻网）还不诚实。”他还说：“你们是优秀报道的耻辱。你们的新闻收视率远远落后一点都不奇怪！”而NBC新闻则坚持自己的报道属实。
周末特朗普虽然竭力声明他与他的国务卿有着“非常好的关系”，但与此同时他也揶揄说：“我们在某些事情上持不同见解。我希望他有的时候能够更强硬一点。”
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