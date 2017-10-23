台大校园惊现泼硫酸命案致1死3伤 泼酸者当场自杀

据台湾《中时电子报》报道，台湾大学校园20日0时许惊爆命案，2名分别为台湾大学和台湾科技大学男学生疑在研一女生宿舍门口谈判爆发冲突,其中1人拿出不明液体泼洒对方，混乱中23岁骆姓学生与赶来警卫试图阻止时也被波及，还有一位围观男子也被泼到。
警方到场后将3人送往医院急救，但现场另有1名倒卧的男子，疑因重伤当场死亡，不排除即为凶嫌。事件发生经过正由大安分局持续厘清中。
据警方调查，被不明液体灼伤的骆男及女警卫全身都有不小面积灼伤，纷纷痛苦倒地。此时疑为凶嫌男子又拿出1把尖刀自己割喉，最后因失血过多当场伤重不治。
警方到场后，将骆姓学生及女警卫、围观男子紧急送医。受伤2名男性年约23岁，另有1名女性为宿舍保全，3人均大面积灼伤，送台大医院抢救。由于泼硫酸攻击常见于感情纠纷，发生地又在女生宿舍门口，警方不排除与感情纠葛有关。
台大学生会指出，目前得知加害者为校外男性人士，受害者为两名本校男性研究生及一名宿舍区保全。该名加害者已确认无生命迹象，三名受害者目前则已送往台大医院进行治疗。
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