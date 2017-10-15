女大学生扫“误机费”二维码 近1.5万元被骗走

这个国庆长假，南京女大学生小唐过得很是郁闷。因为她本来准备和同学一起去成都旅游的，结果却因自己扫了一个“二维码”，让这场旅行泡了汤。这究竟是怎么回事？
原来，就在十一放假前夕，小唐被骗了。9月22日下午4点半，小唐一脸沮丧地来到南京新街口派出所报案。
小唐是南京人，现在在南京某高校就读，刚升上大四。她和同学计划着利用这个十一黄金周去心仪已久的成都旅游一趟。小唐早早订好了机票，又兴冲冲地做了份详尽的攻略，可是9月22日，一条诈骗短信却打碎了这一切美好的愿景。
9月22日12点50分左右，小唐的手机收到一条短信，称小唐所买的航班因故取消了，并附有一个客服电话，让小唐联系客服商量退票或者改签事宜。小唐于是拨通了客服的电话，客服告诉她，由于黄金周机票紧张，现在已经没有办法改签了，只能退票，同意退票的话，航空公司会赔偿给客户每张机票450元“误机费”。小唐买了两张，所以会赔偿她900元。
随后，客服让小唐打开微信关注一个名叫“shenhang1123”的公众号，通过微信公众号上介绍的操作步骤退票。小唐照做后发现，自己的机票钱并没有退回自己的账户，也没有取得赔偿款。小唐于是再次联系客服，这次客服告诉她，由于她的账户限额不够，需要换一个微信号操作。于是，小唐就拿同学的微信又操作了一遍。
正在这时，小唐的舍友走过来看小唐在忙什么，了解了事情的来龙去脉后，舍友告诉她很可能是遇到骗子了，让她赶紧查查自己微信钱包以及绑定银行卡里面有没有少钱。小唐一听吓了一跳，赶紧查询账户，可是为时已晚，小唐本人的账户少了9997.98元，她同学的银行卡少了4558.99元。这短短的几分钟内怎么就被骗了近15000元呢？
小唐想不清楚自己的钱怎么被骗子转走的，于是在同学的陪同下来到新街口派出所报警。在完整听完小唐叙述的事情经过后，民警王希发现，问题出在小唐关注微信公众号后收到并且扫描的一张二维码图片上。
原来，那张二维码虽然标着“误机费”的字样，但其实是一张“有毒”的二维码。诈骗分子在二维码链接的网址中植入了木马病毒，只要小唐扫描二维码进入网站，木马病毒便植入小唐的手机内，进而窃取其手机号、银行卡号、密码等私人信息，然后诈骗分子利用这些信息将小唐和其同学的钱转走。
目前，警方已经立案调查此事。警方提醒广大市民，小唐遭遇的是“机票改签”骗局升级版，假期出行的人比较多，如果收到航班信息有变动的信息，一定要联系官方客服进行确认，不要随便关注所谓的“客服微信公众号”，更不能轻易扫描陌生二维码，谨防上当受骗。
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