意不意外？今年卖得最好的月饼是这个馅的

中秋节过了，你家的月饼都吃完了吗？
淘宝、天猫、京东、苏宁易购等各大电商平台近日相继发布“月饼大数据”。透过这些大数据，我们来看看今年的“月饼消费”有哪些新趋势？
五仁桂花、五仁肉松、五仁牛肉、五仁豆沙……五仁月饼在今年的销量，如同这串名字一样节节攀升。
根据各电商平台的数据显示，五仁口味销量雄踞口味之冠。有网友评论，喊了多年的“把五仁月饼请出月饼界”，实在有些难以实现。
看来，五仁的江湖地位还是非常稳固的。尤其以广东人最力挺五仁。在广东省吴川市，大如脸盆的五仁月饼已经有了近千年的历史。
五仁销量第一，说明传统月饼仍在食客心中占据着重要地位。在四川宜宾筠连，土法烤制月饼的传统沿袭至今，在当地也是备受追捧。
尽管五仁月饼在销量上稳居“老大哥”的位置，但很多新式月饼也受到了不少人的追捧。
淘宝后台相关工作人员介绍，像是小龙虾月饼、牛蛙酸菜月饼、竹炭月饼等各种所谓“私家秘方”“创意口味”的新式月饼层出不穷：“尤其是8种混搭口味的星球月饼，搜索量从9月中旬就开始疯狂增长，幅度高达将近60倍，现有不少店铺都卖光了。”
除了口味战，还有价格战。在淘宝平台上，今年的月饼价格首次出现下滑。淘宝后台相关工作人员表示，“去年，淘宝平台上的人均月饼消费突破200元大关，今年明显下降了，降幅达到25%，也就是差不多每个人150元左右。”
苏宁易购方面的数据也显示，价格在200到300元之间的月饼的销量下降了，价格在100到200元之间的月饼的销量则提高了4成。
有业内人士观察，往年被广为诟病的天价礼盒、过度包装现象在今年也有所改观。根据京东方面的数据，月饼礼盒装销量同比下降了三成，而普通的纸盒装则上升了近20%。
近年来，网购月饼已也成为一种风潮，以实体店为依托的月饼券市场连年遇冷。
有线下的“黄牛”向媒体透露，今年月饼券的回收价格低至3到5折，但也不敢大量收购，因为过了中秋就很难转卖。
北京稻香村食品有限责任公司营销策划部负责人向媒体表示：“月饼券这种线下的形式越来越少。我们今年的月饼出货量和往年相比，增加了三成，线下稳中有进，主要的增长还是在电商方面。”
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