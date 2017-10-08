隧道淹水加着火 新加坡一地铁线部分路段整晚中断

新加坡讯，新加坡一条主要的地铁线，因为隧道淹水，外加轨道着火，导致傍晚到地铁服务结束时，部分路段整晚中断。
中断路段是南北地铁线位于新加坡市中心的宏茂桥到滨海南码头的路段。相信这是新加坡地铁近年来最严重的中断事故。
地铁中断是两个事故导致。一是南北线从碧山到布莱德站之间的隧道淹水，主因是下午十分的暴雨。这导致傍晚5:30碧山到大巴窑之间的地铁服务中断。
到傍晚5:55，滨海湾站到莱佛士站的隧道内发现铁轨着火。新加坡民防部队接报后在数分钟内部署在滨海湾站，但火势过后自行熄灭。
晚间7:30，地铁公司宣布，为了安全期间，南北线从宏茂桥站到滨海湾南码头站的地铁服务暂停。工程师则正在展开对两起事故的调查。
晚间10点半，中断的地铁服务仍然没有完全恢复。地铁公司在晚间10:45宣布，宏茂桥和纽顿之间的地铁服务星期六将无法恢复。
地铁公司说，正在努力让地铁在星期天得以恢复。
公司表示，工程师在努力完成修复工作，并将通宵进行全线隧道检查，这是为了确保明天列车服务开始前，地铁线能安全使用。
新加坡民防部队晚间表示，正在使用移动式抽水泵清除地铁隧道里的积水，相信将是“长时间的行动”。
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