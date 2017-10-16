听，那远逝的运河船工号子

拥有2500多年历史的京杭大运河，北起北京，南至杭州，全长1794公里，自元、明、清至建国初，这里一直是商品集散码头，运河中舳舻相继，帆樯如林。不论顺水摇橹，还是逆水拉纤，行船必喊号子，高亢有力、苍凉悠长的号子曾在运河两岸此起彼伏、开云裂雾。
喊号子是一门传男不传女的技艺。号子的主要内容是号头喊出来的，其他人只需要随声附和。从小在运河边长大的河北故城县文化馆馆长李志勇说，“当时的号头以河南人居多，能当上号头就意味着吃香喝辣、不卖苦力。”
8年前，李志勇经多方打听，在郑口镇五大院村几间破房里见到了当地最后一位号头——时年已86岁的王振江。
交谈中李志勇得知，王振江家中有一条运粮船，往来于天津和山东临清之间。王振江11、2岁就跟船跑运输，因为机灵、可爱、嗓子好、乐感强，深得河南一张姓号头的喜爱，14、5岁时已经学会为自家船喊号了。
后来，王振江爽快答应给李志勇喊船号，还点名请村里几位老船工来帮忙。李志勇白天录像，晚上誊写，又请熟悉谱曲的老师帮忙，用了两个月整理完成《起锚号子》《拉纤号子》《摇橹号子》。
“这三首号子只是冰山一角。王振江当了一辈子号头，究竟喊过多少种号子，有多少号子被老人带进坟墓，要永远画上问号了。”李志勇说。
李志勇告诉记者，一艘船的平安很大程度上掌握在号头手里，河窄流急处、拐弯水浅处、起锚升帆时，凡是急难险重的时候，就需要喊相应的号子，目的是提神发力，增加劳动情趣，协调劳动节奏，提高行船效率。
从临清到天津，各地口音不同，喊的是行内都能听懂的通行号，有固定的韵律节奏，虚词不变，内容多变，号头看到什么、想起什么，就会喊什么，全凭号头的文化素养和即兴创作，随意性很大。
“王振江老人喊出的船工号子虚词多、变化繁复，内容有沿途风景、三国人物、名胜古迹。”李志勇说。
据介绍，运河船工号子一般与船上众多器具相关，大致可以分成两大类：船号和纤号，包括起锚号、摇橹号、撑篙号，立桅号、升篷号、落篷号等。
然而，新中国成立以来，随着机动货轮的出现以及北方运河的断流，昔日“南来北往船如梭，处处欣闻号子歌”的热闹场面不再，纤夫、号头这些延续千余年的古老职业随着运河上的帆樯渐渐远逝，消失在无声的历史长河中。
李志勇说，运河船工号子在劳动中逐渐形成，以家族传承、师徒授受、职业熏染的方式绵延下来。经过上千年的演变，脱离了原始号子的简陋外形，既是劳动号子，又具有独立的艺术形态，具有鲜明的律动性，高亢有力、苍凉悠长又富于变化，有很好的音乐表现。
2009年，李志勇搜集整理的山东临清至天津段的运河船工号子——《漳卫南运河船工号子》成功申报为河北省第三批非物质文化遗产。李志勇告诉记者，他们根据船工号子的特点，将这一传统民俗文化谱以现代乐曲，赋予其新的生命力，创作了多部文艺作品并搬上舞台，让世人重睹运河船工号子的风采，让千年绝唱响彻运河两岸。
“运河船工号子是大运河的一种文化元素，也是中华民族遗存的一种精神，我们要把它保护好，传承下去，让更多的人了解它、熟悉它。”李志勇说。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost