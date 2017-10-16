中国正建设全球最强人脸识别系统：3秒即可锁定身份

港媒称，内地正在建设全球最强大的面部识别系统，目标是令这一系统能够将某人的面孔与其身份证照片相匹配，精确度约为90%，这一系统有能力在三秒钟内确定其13亿公民中任何一个的身份。
据香港《南华早报》网站报道，公安部2015年推出了这项计划，目前正在与上海的一家安保公司合作开发。了解这一项目情况的人士表示，这个系统能够连接到监控摄像头网络，并且将利用云设施连接到全国各地的数据存储和处理中心。
然而，一些研究人员表示，尚不清楚这一系统何时能够完成，因为人脸识别技术的局限和中国庞大的人口基数，研发工作遭遇了许多困难。
报道称，目前，已经有多个类似的系统以一种较小的规模在运行，包括警用数据库和城市级别和省级的身份池。但是，这些系统都是独立运行的，而且规模都要小得多。
根据现行法规，利用来自数据库的信息进行商业用途是不允许的，但陈健表示，随着经济发展和社会需求的增加，政策也会变化，通过赋予商业部门以遵循相应法规利用数据库的权力，能够提升顾客服务，从而创造出新的商机。
报道称，中国企业已经将人脸识别技术的商业应用推到新的高度，通过对一个摄像头微笑或眨眼睛，学生可以进入大学的教学楼，旅客可以不使用登机牌直接登上飞机，食客可以在肯德基付款用餐。一些餐馆甚至开始基于一台根据一种算法为顾客相貌打分的机器为顾客提供折扣，拥有“美丽”特征的顾客比鼻子“太大”或“太小”的顾客能够获得更高的分数，而获得更高分数的顾客就餐价格更便宜。北京的一些公共洗手间也在使用人脸识别功能，令自动分配机器拒绝向在给定时间内多次索取厕纸的人的要求。
人脸识别技术能够取代其他用于进行支付的个人身份识别手段，包括在手机上扫描指纹或是二维码等，但这个政府项目在人工智能专家中引发了争议。天津南开大学的计算机学教授程明明说，尽管这一项目的规模很大，但是技术进步意味着所有信息都可以被存储在小型便携设备中，从而增加了数据被盗窃的风险。
他说，现在一个手掌大小的商用硬盘可以存储10TB以上的数据，可以“将其装在一个手提箱中登上飞机”，如果人脸数据和相关个人信息被盗窃并放到互联网上，会造成重大的问题。
例如，由于人脸识别技术的迅速发展，一个人或者组织可以在当事人不知情的情况下，在一个聚会或者街头拍照并且识别陌生人的身份。
但是公安部的一个网络安全供应商排除了这种可能性，这名供应商说：“下载整个数据集和发射一枚带有核弹头的导弹一样困难，这要求多人同时插入和转动他们的钥匙。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost