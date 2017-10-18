十九大开启反腐制度化新时期

境外媒体称，习近平在18日开幕的党代会上所作的报告中提出了制定国家监察法的方针，将负责党员监督的中纪委一直以来进行的“反腐败”——查处贪污渎职行为——扩大到包括非党员在内的所有公职机关和公务员。在党代会后开始的第二任期内，“反腐败”可能仍将是最大的标杆性工作。
据日本《读卖新闻》10月19日报道，习近平在报告中强调，经过第一个5年任期内持续推进的“反腐败斗争”，“党的团结统一更加巩固，党群关系明显改善”，在此基础上明确提出推进“依法治国”也将是新一届领导集体的方针。
报道称，基于新的法律组建的“国家监察委员会”预计将在明年3月的两会后正式启动，并且已经在北京、山西、浙江开始试点工作。
据台湾“中央社”10月19日报道，中共中央纪律检查委员会副书记杨晓渡19日指出，大陆明年成立国家监察委员会，构建权威高效的国家监察体系，运作方式将是在党委领导下，由纪委和监察委合署办公。
十九大新闻中心于19日举行记者会，由杨晓渡和中共中央组织部副部长齐玉介绍加强党建工作和全面从严治党情况。
杨晓渡指出，管党治党确实曾出现过一段“宽松软”时期，让孙政才、苏荣、周本顺等腐败分子，这样伪装的“两面人”有了可乘之机。
杨晓渡强调，中国共产党从来不讳疾忌医，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，下决心全面从严治党，坚决打“老虎”拍“苍蝇”，查盲区、堵漏洞。
他指出，目前立案查处的省军级以上党员干部及其他中管（中央管理）干部，加起来已经440人。
对于十九大党代表总人数出现异动，齐玉表示，9月29日，经中央批准公布的代表名单一共是2287名。十九大代表名单公布后，又发现7人存在不适宜作为代表的问题，不再作为代表。最后经十九大代表资格审查委员会审议，确认2280名代表资格有效。
至于明年将成立的国家监察委员会运作方式，杨晓渡表示，这是党中央作出的一个重大政治决策，目的是加强党对反腐败工作的集中统一领导，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推进国家治理体系和治理能力现代化。
据新加坡《联合早报》网站10月19日报道，中国自2012年底的中共十八大以来，共立案审查省军级以上党员干部及其他中管干部440人，其中中央委员、候补中央委员43人，中央纪委委员9人。
中央纪委副书记杨晓渡19日早在记者会上介绍过去5年的反腐成绩。他说，中共纪律处分厅局级干部8900余人，处分县处级干部6.3万人，基层党员干部27.8万人。
另外，中国追回外逃人员3453名，其中“百名红通人员”48人落网。
另据路透社10月19日报道，一位中共高级官员19日说，在中国经营的外资企业欢迎共产党在企业设立党组织，因为这样可以帮助他们理解中国的政策并化解纠纷。
中共中央组织部副部长齐玉说，在企业建立党组织和开展党的工作受到了外资企业的高度认可，“一些外资企业高管说，党组织能够帮助他们及时了解中国的政策，化解劳资纠纷，为企业发展提供正能量……他们当中绝大多数出资人是欢迎和支持党组织在企业开展活动的。”
一同出席记者会的中央纪委副书记杨晓渡说，一位美国公司高管曾经告诉他，这家公司工作最好的员工都是共产党员，这位高管表示希望公司能有更多共产党员。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost