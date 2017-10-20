中俄向联合国提交防太空军备竞赛草案 俄斥美阻拦条约讨论

俄媒称，俄罗斯和中国将不首先在太空部署武器决议草案提交联合国大会审查，该草案旨在防止太空军备竞赛。俄罗斯外交部军备控制和不扩散司副司长弗拉基米尔·叶尔马科夫17日在联合国大会第一委员会会议上发言时呼吁所有国家支持该倡议。
据塔斯社10月18日报道，叶尔马科夫表示，“只有通过具有法律约束力的协议才可能在太空军备竞赛的道路上设置可靠和有效的障碍”。他指出，为了这一目标，俄罗斯继续就在日内瓦裁军会议上启动“制定相关法律工具的谈判”进行“细致复杂的工作”。他将早在2008年提交的防止在太空部署武器条约的中俄草案称作这一谈判的“坚实基础”。
报道称，叶尔马科夫呼吁西方国家“别再耍滑头”和阻拦条约的讨论，他表示，该条约“涵盖一切，包括‘太空武器’的定义和防止针对任何太空设施的任何武力行动的工具”。他指出，“你们（西方国家）缺少的只有一点——西方伙伴与联合国所有国家共同解决防止太空军备竞赛问题的意愿”。
报道表示，这位外交官称，裁军会议的形势“尚未好转”，防止在太空部署武器的工作必须在联合国政府专家小组的形式下进行。叶尔马科夫说：“为此我们与中国同事一起并与赞成我们立场的国家广泛合作，将相关决议的草案递交联大会议审查。号召联合国所有国家支持这一重要倡议。”
报道称，标题为“不首先在太空部署武器”的决议每年在联大进行投票表决。去年130个国家投票支持，投票反对的有美国、以色列、格鲁吉亚和乌克兰。
报道称，决议的重点是呼吁在中俄草案的基础上尽快在日内瓦启动谈判，以制定防止在太空部署武器的具有法律约束力的文件。决议同时指出不得对太空设施动武，此外，建议各国将承担不首先在太空部署武器的责任作为主要的信任和透明措施。
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